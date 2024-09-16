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半導體業購廠題材不斷 面板族群盤中大漲

中央社／ 台北16日電
面板族群今天大漲。中央社
面板族群今天大漲。中央社

台積電群創南科廠、美光買友達舊廠後，彩晶關係企業觸控廠精金廠房也受到關注，面板廠閒置廠房成半導體業買廠標的，帶動面板族群今天大漲。

友達盤中高點17元、漲4.61%，群創飆漲7.74%至15.3元，彩晶上揚4.97%至9.28元，精金則奔上10.45元漲停板。

群創、友達分別售舊廠予台積電、美光後，現階段又傳出日月光有意購買群創高雄路竹廠房，但因屬新廠遭群創婉拒，但其他舊廠仍可能出售；而台積電也鎖定群創5.5代以上廠房，打算租用擴充產能。

彩晶已出售南科4廠予台積電，彩晶關係企業精金原名和鑫，隨業務縮減，廠房租售已成新的選擇。

群創將3.5代廠轉型投入面板級扇出型封裝技術，並預計今年第4季量產，緊接著市場傳出半導體廠有意購買面板廠現成廠房，投入面板級扇出型封裝技術或半導體先進製程CoWoS（Chip-on-Wafer；Wafer-on-Substrate），台積電、美光已分別購買群創、友達舊廠房。

台積電 群創

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