聽新聞
0:00 / 0:00
半導體業購廠題材不斷 面板族群盤中大漲
繼台積電買群創南科廠、美光買友達舊廠後，彩晶關係企業觸控廠精金廠房也受到關注，面板廠閒置廠房成半導體業買廠標的，帶動面板族群今天大漲。
友達盤中高點17元、漲4.61%，群創飆漲7.74%至15.3元，彩晶上揚4.97%至9.28元，精金則奔上10.45元漲停板。
群創、友達分別售舊廠予台積電、美光後，現階段又傳出日月光有意購買群創高雄路竹廠房，但因屬新廠遭群創婉拒，但其他舊廠仍可能出售；而台積電也鎖定群創5.5代以上廠房，打算租用擴充產能。
彩晶已出售南科4廠予台積電，彩晶關係企業精金原名和鑫，隨業務縮減，廠房租售已成新的選擇。
群創將3.5代廠轉型投入面板級扇出型封裝技術，並預計今年第4季量產，緊接著市場傳出半導體廠有意購買面板廠現成廠房，投入面板級扇出型封裝技術或半導體先進製程CoWoS（Chip-on-Wafer；Wafer-on-Substrate），台積電、美光已分別購買群創、友達舊廠房。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言