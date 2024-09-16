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菱光漲停飆上天價 這2檔同步大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。中央社
台股。中央社

菱光（8249）公告8月自結獲利，每股純益0.44元，單月的獲利已接近第2季整季的每股純益0.5元，16日再跳空以漲停55.2元開出，創下歷史新高，盤中雖有打開，但短暫震盪後再拉上漲停鎖死，排隊買單超過1.1萬張，短短8個交易日股價上漲80.68%；光菱（8032）及東友（5438）也同步衝上漲停。

菱光今年8月營收4.78億元，月增7.68%，年增118.75%，累計今年前八月營收26.27億元，年增14.84%；菱光第2季每股純益0.5元，累計今年上半年每股純益0.71元。

菱光因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公告8月自結獲利，8月歸屬母公司業主淨利4,900萬元，每股純益0.44元。

菱光為調整資本結構及提升股東權益報酬率，辦理現金減資退還股東股款，減資比10%，每仟股減少100股(即每仟股換發900股)，每股退還股款現金1元；減資股票最後交易日為10月8日，10月9~ 18日減資股票停止在交易市場買賣10月21日換發新股上市買賣。

菱光近期股價急漲，由9月4日的30.55元起漲，16日以漲停55.2元開出，雖一度打開，股價壓至53元，但迅速再拉升至漲停鎖死，短線已大漲24.65元，漲幅80.68%。

菱光大漲之外，光菱及東友也是同步大漲的走勢，光菱16日以40.9元開高後衝上漲停42.4元鎖死，排隊買單超過7,100張；東友以24.3元開高後盤中也衝上漲停25.3元鎖死，排隊買單超過5,900張。

每股純益 漲停

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