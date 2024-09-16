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瀚亞新基金擁 ASIA 四大魅力 9月23日展開募集

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

科技股近期震盪劇烈，但多家外資券商認為，科技股中長線仍具上漲潛力，且聯準會將進入降息周期，將有助於成長股的表現。法人表示，一旦聯準會啟動降息周期，資金有望回流亞洲市場，同時亞洲也是AI供應鏈的重要據點，亞洲科技股有望進一步上攻。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別將於9月23日開募。瀚亞投信表示，該檔基金具四大ASIA科技魅力，包括：掌握精準（Accurate）趨勢、觸及閃耀之星（Star）投資機會、參與IPO市場，以及參與亞洲經濟加速（Accelerate）成長。

擬任瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別經理人林元平表示，瀚亞投資在亞洲11國設置研究團隊，操作上可先匯集各團隊的推薦名單，基金研究團隊再進一步審視與篩選，進而建構投資組合；在地選股策略成分將佔投資組合的70%至100%。

值得一提的是，林元平指出，操作上除了聚焦在次級市場的亞洲科技股之外，也率先業界將亞洲科技初級市場的股票納入投資組合當中，此成分將佔投資組合0%至30%；透過母集團保誠人壽在亞洲資本市場的地位與瀚亞投資長期與投資銀行良好的關係，這項資本家策略可望提供投資人創造超額報酬的機會。

根據歷史經驗，亞洲新股上市（IPO）發行首日平均表現皆為正報酬。林元平表示，一般投資人較難認購新股上市，且中籤率低，但若能適當投資IPO股票，可在既有的亞洲科技股票績效上，拉高整體報酬的機會。

林元平說，AI議題持續發酵，美股漲多後，預計下一波投資機會將在亞洲科技，因為亞洲科技供應鏈上下延伸，成為全球舉足輕重的產業鏈關鍵；若與全球與美國相較，亞洲半導體、生成式AI、電子商務及IT服務等四大題材的全球貢獻度將在未來十年更加顯著。

總結來說，瀚亞投信表示，瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別不但提供投資人參與亞洲科技股的成長力，更將初級市場股票加入到投資組合，提供更多的爆發潛力；該檔基金保管銀行為永豐銀行，有興趣的投資人可洽詢銷售機構。

投資銀行 科技股 股票

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