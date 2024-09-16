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歐美線海運運價跌幅擴大 法人對海運股後市評價中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
法人對海運股後市評價為中立。（本報系資料庫）
法人對海運股後市評價為中立。（本報系資料庫）

反應全球海運市場運價的SCFI指數，截至上周為止，較前一周再下跌7.9%，其中，歐洲線及美東線跌幅擴大；美東線一周下跌16.9%，美西線下跌1.9%，歐洲線下跌17.8%下，法人機構認為，考量運價已暫觸頂、並進入修正階段，目前尚未有落底跡象，對海運股後市評價為中立。

分析師表示，近期全球海運市場的關鍵因素，在紅海事件方面，以哈停火談判持續陷入僵局，短期內紅海衝突無緩解可能，航商宣布明年第1季將繼續繞行好望角，有助化解市場供需疑慮。

美東港口碼頭工人的霸工事件方面，10月罷工的預期持續發酵，但因時點鄰近美國總統大選，不排除政府亦會介入調停。倘若罷工時間延長，則貨主的替代方式為將貨物由美東轉往美西加上鐵路運送，有望支撐美西線淡季運價走勢。

在海運股獲利方面，十一長假之前仍處於傳統需求旺季期間，以運價於今年7月初見高點的情況而言，預期航商營收將於第3季下旬見高。隨4Q24再度進入傳統需求淡季，運價走勢將再度承壓，但航商繞道減少部分市場運力壓力，運價應有望維持在航商可獲利的水準，對海運股評價維持中立。

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