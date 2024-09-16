無懼秋節假期 台股開盤上漲40點

台股16日開盤指數為21,800點，上漲40.35點。台積電（2330）開盤價為952元，上漲5元。

群益投顧表示， 中秋節因素加上觀望周三FOMC定調降息，今日恐影響追價意願，預期短線以量縮整理為主，中小股相對有表現空間。以技術面短多標的，依短期均線變化汰弱留強、換股操作。

操作題材可留意： 台積電相關供應鏈。輝達執行長黃仁勳在高盛科技會議盛讚台積電是世界上最好的公司，能夠靈活迅速反應需求，在不到一年時間CoWoS快速大擴產，並且明、後年將持續擴產，激勵相關CoWoS設備供應鏈持強輪漲，整理一段時間的半導體特化族群也有重新增溫跡象。

周五（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,393.78點，上漲297.01點、漲幅0.72%；S&P500 指數上漲0.54%；那斯達克指數上漲0.65%；費半指數上漲1.68%。台積電ADR漲0.62%，較台北交易溢價%。

投資人重燃聯準會（Fed）本周降息2碼（50個基點）的希望，紛紛加碼小型股等降息受惠族群。由於美股價位偏高，Fed本周只要稍微不順投資人心意，很容易讓投資人失望。Fed預定美東時間18日下午2時（台灣時間周四凌晨2時）宣布利率決策，市場預期降息1碼與2碼的機率各為50%。

三大法人上周五集中市場合計買超34.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超29.4億元，投信買超36.4億元，自營商（自行買賣）買超1億元，自營商（避險）賣超32.3億元。

永豐期貨說，台指期上漲112點至21,815點，正價差0為55.35點。籌碼面部分，三大法人買超32.84億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加860口至6,065口，其中，外資淨空單增加1,410口至31,780口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,311口至11,037口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,000點，週賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.17下降至1.14。VIX指數下降1.6至23.78。外資台指期買權淨金額0.67億元 ; 賣權淨金額1.26億元。整體選擇權籌碼面中性。