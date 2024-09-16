歷史經驗中秋向上機率大？ 節前鎖定這趨勢

台股9月以來跌多漲少，選擇能避開下跌風險的投資標的，將更有機會挺過9月震盪，投資相對要更看重投資標的抗跌能力，長期表現能不能打敗或是跟台股大盤相匹敵，就是重點觀察指標。法人建議保持中長期視角存股，避免對市場的短期波動過度反應，台股第4季往往是股價傳統旺季，趁著中秋節前盤勢震盪，逢低買進建立部位，兼顧股價動能的高息股是不錯的投資選擇。

這波台股自8月修正以來，高股息ETF相對抗跌。野村投信投資策略部副總但漢遠表示，「中秋變盤說」往往因中秋連假期間反映國際突發事件，加上5至8月除權息旺季後，短期間股市交易可能相對清淡，造成短期盤面震盪，但台股長期向上，對於想進場或加碼的投資人來說，反而是分批逢低布局的好機會，因為股市走勢最終仍將回歸基本面，如企業獲利與成長性。

其中，尤其可聚焦高股息題材、同時股價具備正向趨勢動能之標的，例如，臺灣趨勢動能高股息指數即是同時採用動能與股利雙指標，找出股價具備「正向趨勢動能」的「高息」股票，因此從過去統計來看，利用中秋節前盤勢較為清淡時布局，短中長期表現不俗，尤其拉長至一年正報酬機率與平均表現更添上漲潛力。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君表示，根據統計，自2016年以來台股中秋節向上變盤機率大，以加權指數為例，中秋節後第一交易日上漲機率達88%。若在中秋節前最後交易日進場起算並持有一段時間，加權指數60、120與240個交易日(即約三個月、六個月與一年)的平均報酬率分別達4.2%、8.1%與15.5%，正報酬機率落在75%至88%；若觀察人氣匯聚的高股息題材，以臺灣高股息指數為例，上述期間平均表現分別為3.2%、7.9%與14.3%，正報酬機率約為86%至88%，表現亦不俗。

然而，若透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的強勢高息股，以臺灣趨勢動能高股息指數為例，上述期間平均報酬率則分別為3.8%、11.1%與23.1%，顯示臺灣趨勢動能高股息指數表現不但普遍優於大盤與一般高息股指數，在正報酬機率亦來到88%至100%，勝率也有所提升。

展望未來，但漢遠指出，隨著通膨放緩、美聯準會降息時程愈趨接近，全球資金動能有望回升，企業獲利展望維持穩健的前提未變，在消息與籌碼面整理後台股仍具表現空間，尤其在指數短期強彈後，資金輪動各類題材的情況料將更為明顯，不妨留意一些電子權值股之外的機會。

以產業分布的歸納結果來看，野村臺灣趨勢動能高股息ETF (00944)目前電子類股仍占大宗、但比重下降，而在非電子類股有望具備「強勢高息股」潛力的比重明顯增加，例如金融保險、航運、水泥、鋼鐵與貿易百貨等，掌握類股輪動投資機會，以保持基金投資組合的穩定性，對於滿手電子股或一般高息股ETF的投資人，低波動的抗跌特性對存股族來說非常重要，投資人不妨考慮進化版的動能高股息ETF，00944是不錯的選擇。

野村投信提醒投資人，儘管股票ETF提供多元選擇、投資管道便利等優勢，但投資人還是要留意投資風險，例如常見的主要股票ETF投資風險包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化。投資人在投資前應先確認自身財務目標與需求。

例如，若有現金流需求的投資人，可考慮挑選會配息的高股息ETF，惟仍須注意實際是否配息以及實際配息金額仍取決於市場變化及發行人決定，不可將ETF視為每年必定有固定報酬率、或每年有固定配息金額的商品，因實際配息情形與報酬率仍需視市場變化而定。投資人無論選擇投資何種ETF商品，仍需檢視公開說明書，確認是否符合自身財務目標及風險承受程度。