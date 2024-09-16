聚焦美國降息 牽動台股中秋變盤

台股上週反彈324.46點或1.51%，上週五加權股價指數收在21759.65點，收復半年線約21670點。本週市場聚焦即將登場的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）可能決定降息1碼或2碼，將牽動台股中秋節後走勢。

美國經濟數據為聯準會降息奠定基礎，上週五美股續漲，週線漲幅擴大，道瓊工業指數13日上漲297.01點或0.72%，收在41393.78點；標普500指數上漲30.26點或0.54%，收5626.02點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲114.30點或0.65%，收17683.98點；費城半導體指數上漲82.052點或1.68%，收在4980.488點。法人認為，美股走勢有利台股週一表現，市場靜待美國降息結果，台股多空對決可能要等到中秋節後。

FOMC將於17、18日連續2天舉行利率會議，由於美國通膨趨緩，加上勞動市場顯露疲態，目前市場普遍預料聯準會將啟動降息，差別在於降息幅度是1碼或2碼。

永豐投顧分析，降息幅度成為市場窺伺聯準會對經濟看法的窗口。一般來說，市場認為降息1碼表示聯準會認為通膨與經濟兩面兼顧，用普通劑量即可表彰通膨降溫與放鬆貨幣，對股市有利；如果降息2碼，表示經濟有下行風險，需要多吃藥，恐不利股市。