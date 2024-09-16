台股拚反攻 唯量是問

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

儘管台股短線多頭有望再啟反彈攻勢，不過這波反彈幅度能有多少？已成為市場高度熱議話題。法人表示，雖然台股短線止跌，但由於台股近期成交量能萎靡不振，因此成交量能否有效擴張，已成為這波短線反彈的重要關鍵。

美國聯準會（Fed）降息在即，但降息幅度不確定，影響台股資金動能。不少市場人士預估應是1碼（即0.25個百分點），反映美國經濟可望平穩著陸；但降息2碼的聲浪也變大，代表美國經濟有硬著陸風險。

由於降息幅度仍不明朗，市場觀望氣氛濃厚，成交量未能有效放大，靜待Fed表態。因此，台股在上周三（11日）與周五接連寫下今年來第二與第三低量，分別只有2,394億元、2,538億元。

Fed本周利率決策及主席鮑爾言論將是關鍵。統一投顧董事長黎方國認為，依歷史經驗，Fed開啟降息循環之後，股市有望先整理後彈升。如果Fed如市場預期只降息1碼，對美股及台股都是利多。

台股 美國經濟 降息

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