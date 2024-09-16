台股短線反彈三訊號亮了 大盤多頭注入強心針

台股二個月來震盪劇烈，但波動幅度逐漸縮小。加權指數上周漲1.5%，周線由黑翻紅，守住21,000點之上。法人指出，就目前行情來判斷，預期台股短線將走反彈格局，主要基於三點原因。

首先，技術指標低檔反彈。從日線層級位階來看，日KD指標中的K值與D值已於上周四（12日）低檔反轉黃金交叉向上，且開口持續擴大，有助短線走多。

其次，美國聯準會（Fed）在17至18日將召開利率決策會議，市場普遍預期將降息1碼，有利於「美元貶、新台幣升」的趨勢成形，將推動外資認錯回補。

台股短線反彈三訊號亮了

從資金動向看，雖然本周三（18日）為台指期結算日，外資仍有3.1餘萬口未平倉空單，不過外資上周結束連三賣，周四買超363.7億元，周五買超29.4億元，連二買，似已提前出現認錯回補的跡象。

第三則是台積電（2330）領漲。台積電上周四秒填息、周五又上漲，站穩900元並收復月線，形成連二漲態勢，激勵市場多頭信心明顯回升，且台積電本周有望蓄勢再攻季線反壓，將為台股短線多頭注入強心針。

市場強烈預期，Fed將在18日啟動降息循環，激勵美股走強。美股三大指數上周五漲幅介於0.5至0.7%，費半指數更上漲1.6%，輝達雖小跌0.03%，但台積電ADR漲0.6%，有利台股本周盤勢。

Fed降息在即，統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生都預期，美股如果受到降息激勵，台股也會跟著受惠。黎方國更指出，台積電有望受惠於蘋果iPhone 16問世、輝達需求旺盛、英特爾釋出代工訂單等三大利多加持，股價將持續彈升。待台股消化完賣壓、量能恢復正常之後，可望開啟另一波上攻行情。



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