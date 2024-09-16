轉上市倒數計時 星宇、虎航將掀比價行情

星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）第4季將會轉上市，預告航空業資本市場將有新兵報到，再加上業績表現不錯，法人推估，星宇、虎航轉上市後，航空市場有望掀起新一波比價行情。

星宇航空9月25日將舉行上市前業績發表會；台灣虎航今年迎十周年，已經送件申請轉上市，預計第4季也會完成轉板，自創新板轉至一般板上市的目標。

法人分析，航空業迎向客、貨雙好黃金時代來臨，華航、長榮航是最佳受惠業者，上半年都繳出史上最好的成績單，華航上半年稅後純益71.41億元寫歷史新高、 每股純益1.08元；長榮航空上半年稅後純益133.87億元，也是歷年上半年最高水準，每股純益2.31元。

星宇航空上半年總營收為163.33億，年增65%，稅後純益9億元，年增172%，每股純益0.39元。台灣虎航上半年稅後純益為15.39億，每股純益為3.42元。

法人認為，航空雙雄股價並沒有跟著業績同步走高，華航上周五收盤時來到20.55元、長榮航則是35.9元；星宇航空、台灣虎航即將上市，兩家公司上周五收盤時股價分別為28.15元及66.9元，兩家公司上市價格訂價後，有望吸引資金進入航空股投資，不排除出現族群比價效應。

星宇航空預計9月25日要舉行上市前業績發表會，推估第4季將會正式掛牌，該公司8月總營收為33.09億元，年增率60%，僅次於7月的客運最大旺月；航網規劃部分，星宇航空於8月開航美國第三條航線西雅圖，該航點為合作夥伴阿拉斯加航空基地，旅客可銜接阿拉斯加航班前往美國內陸多達一百個航點，大幅強化轉機彈性，新年度全面搶攻東南亞轉機到北美市場商機。

台灣虎航8月全面增班達20%，單月營收15.31億元，年增率23.6%；累計前八月航班增幅約40%，營收也達到113.73億元，年增43%，台灣虎航也將於今年第4季上市掛牌；台灣虎航日前公布7月單月稅後純益為3.84億元，每股純益為0.86元。