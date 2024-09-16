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國泰證20年 客戶數衝200萬

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
國泰證券迎接20周年，寫下200萬客戶數新里程碑。國泰證券董事長莊順裕（第一排左三）與總經理周冠成（第一排右三）勉勵同仁，以「客戶賦能」為初衷，探索產業無人區，滿足投資人所需。 國泰證券／提供
國泰證券迎接20周年，寫下200萬客戶數新里程碑。國泰證券董事長莊順裕（第一排左三）與總經理周冠成（第一排右三）勉勵同仁，以「客戶賦能」為初衷，探索產業無人區，滿足投資人所需。 國泰證券／提供

國泰證券於今年迎接20周年，回顧20個年頭，秉持集團「誠信、當責、創新」核心價值，傾聽投資人需求解決痛點，跳脫傳統框架，著力於數位創新，開創證券「無人區」貼心服務，舉凡降低台美股定期定額門檻、提供無差別的優惠手續費、智慧加減碼等。

成功於變化多端的金融市場彎道超車，以券商黑馬之姿寫下業界領先紀錄。全台券商市占率排名自十年前第15，僅10萬戶規模，二年前從中段班超車為全台前五大券商，客戶數僅花三年即從100萬戶翻倍成長，如今再創200萬客戶的里程碑，蟬聯八年複委託市場龍頭，寫下國泰證券迎接20周年亮眼成績單。

回顧過往，國泰證券成為撼動券商排名的黑馬，重中之重在於「數位創新」，2017年是數位轉型首部曲，領先業界推線上開戶App，可一站式開辦證券戶掌握台美股盤勢。

洞察投資人最在意的投資入門痛點，有感於大眾常因「資金不充裕」、「沒有時間盯盤」等問題，對投資理財望而卻步，國泰證券改變市場手續費率、降低定期定額投資門檻，引發投資人關注討論。

自「2019年取消低消、提供台股定期定額超優惠手續費」、「2022年推美股ETF手續費均一價」等，使小額投資人也能參與市場，成功大幅拓展小資客群。

此外，還持續注入金融創新量能推出「數位證券服務」搶占投資人心占率，如業界貼心創舉「2023年台股定期定額智慧加減碼」、「2024年股息再投資」，讓投資人不僅能以股價的季均價為基準，智慧調整定期定額之申購金額，還能藉由一鍵自動化投入股息，放大「複利」效益，國泰證券因此贏得數位原生世代肯定，去年一舉獲社群平台Dcard票選為年輕人最愛券商。

不斷創新成長，以數位為客戶賦能，是國泰證券董事長莊順裕對未來的期許，「信賴和支持是企業成長的核心，國泰證券20年來在服務和技術上不斷創新，以滿足不同客戶的多元需求，打造最佳團隊。200萬客戶規模更象徵著投資人的認同與信任，未來國泰證券將秉持以數位為客戶賦能初衷，力求在變動的環境中加速前進，尋求創新探索產業無人區，貼近投資人所需。」

國泰 定期定額

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