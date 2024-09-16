一周盤前解析／航空、散裝、壽險 聚光

台股上周五（13日）受到美股反彈激勵，早盤漲逾百點，成功突破半年線，但面臨隨之而來的月線反壓導致攻勢躊躇不前，但塑膠、鋼鐵及營建等傳產族群換手接棒演出，終場以下影線紅K上漲106點，收在21,759點。由於投資人信心尚未回溫，加上中秋變盤預期心理，使成交量能再次降至3,000億元以下。

統一投顧協理陳晏平表示，台股技術指標日RSI、KD在低檔出現黃金交叉，短線上對多方有利，但上檔月線、季線已下彎，後續若要持續上攻，須成交量能持續放大。未來觀察重點，在於法人及融資等籌碼變化。

此外，本周適逢中秋假期，且19日FOMC會議前，市場觀望氣氛仍濃，台股指數上攻動能不足，操作上仍建議嚴控持股、汰弱留強。選股方向建議以先進半導體設備、光通訊、蘋概股、壽險、運動概念股、航空、散裝及汽車零組件等族群。

台新投顧協理范婉瑜認為，指數將在半年線附近震盪，等待不確定因素明朗。操作部分，FOMC會議前大盤量能放大機率相對低，盤面題材股表現，蘋概、折疊機、AI伺服器及台積電先進製程相關族群可續留意。