梁彥平專欄／AI供應鏈 逢低分批布局

美國聯準會（Fed）降息幅度的猜測，受到勞動市場與通膨數據的揭露而搖擺不定，非農就業人口走疲，引起經濟衰退高度警戒，進而壓抑美股走勢，加上蘋果智能（AI）新機受制於不同語系支援時間各異，無法帶動消費者提前升級，蘋概股也難掩失望性賣壓湧現，盤面也沒有主流股引領追價動能，台股投資氣氛再度陷入低迷。

所幸，輝達執行長黃仁勳釋出善意，強調AI新一代晶片供貨吃緊，啟動供應鏈個股跌深反彈走勢。惟美國總統大選民調變化，以及美、日央行利率決策走向的不確定性，仍是國際股市波動風險的最大變數。

華爾街對於美國經濟軟著陸或是硬著陸的看法分歧，只要經濟數據低於預期，或是通膨月增率略微增速，將升溫市場擔憂經濟衰退的情緒，並拖累美股陷入修正格局。

然而，美國核心物價維持在降溫的軌道，且美國服務業持續溫和擴張，失業率下滑與請領失業救濟金人數保持穩定，顯示就業活動只是從過熱回歸溫和步調，並未顯示經濟硬著陸的現象。因此，Fed降息1碼以上的機率應該不高。

國際股市動盪不安拖累台股波段回檔，盤面觀望氣氛濃厚，致使成交量能萎縮，主流股AI受到良率不佳與產能遞延的雜音，以及金融市場對國際雲端服務大廠積極投入AI基礎建設，開始質疑投資回報率何時能達到預期效益，衝擊概念股股價回檔修正幅度擴大。

不過，輝達Blackwell晶片已計劃在第4季度開始發貨並進一步擴展，只要新架構的平台完成改版與良率提升，市場對旗艦晶片需求強勁遠超乎預期，則供應鏈大廠反映拉貨動能與營收雙成長引擎的效益將逐步顯現。因此，績優股股價跌深就是利多，加上產業基本面陸續釋出轉機題材，台股也將揮別慘淡的9月，並迎向光輝的10月。

此外，蘋果預計10月在美國開始提供AI功能，以及微軟AI PC開放支援x86平台與OpenAI新模型「草莓」即將上市，期望提振需求並激勵AI供應鏈重返榮耀。

不過，台股短線仍受到月線與季線扣高反壓，加上美國總統大選前夕，民調數據將牽動美股走勢。因此，盤面仍存有變數，投資人仍須嚴控資金比重，漲多且法人籌碼鬆動的中小型股應逢彈調節，靜待指數止穩後，逢低分批布局受惠AI拉貨動能強與低本益比個股。

（作者是世新大學財金系副教授）