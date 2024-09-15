台股周線收紅類股連動性卻不佳...補量是關鍵

加權指數13日上漲106點，收在21,759點，成交量僅2,538億元。籌碼面部分，三大法人買超32.84億元，其中外資現貨買超29.4億元，期貨淨空單增加1,410口至31,780口。投信買超34.65億元，自營商賣超31.2億元。上周累計上漲324點，周漲幅1.5%，周線收紅。不過法人指出，指數需補量至3,500億元以上，才較有機會突破上檔壓力。

永豐期貨指出，美國8月PPI 略高於預期，初請失業金數據顯示就業市場放緩，但還未迅速惡化，市場持續押注9月降息1碼，整體總體經濟不確定性有所降低，美國科技股引領股市走高。雖然台股13日收漲，不過量能未能進一步放大，終場僅逾2,500億元。

櫃買指數與加權指數13日開高後皆經過短線的回測，不過整體大盤未跌破12日尾盤區間，顯示多方存在一定程度防守力道。由於整體量能的不足，盤面上族群連動性不高，資金於類股中輪動。展望本周，上檔存在8月中至9月的密集成交區，若後續指數上攻的過程中，量能依舊溫吞，不排除套牢賣壓將壓抑類股走勢。最佳的多方劇本為指數補量至3,500億元以上，直接突破上檔壓力，方能解除指數破底疑慮。