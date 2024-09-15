未來一周美股三大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。最重要的就是美國聯準會（Fed）將於17-18日開會，因此要注意 Fed 主席鮑爾看法，以及最新利率點陣圖、經濟預估摘要的變化。

第二是經濟數據，未來一周將公布美國8月零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工、成屋銷售等。

第三則是企業財報。未來一周將有 Factset、FedEx、通用磨坊、達頓餐廳等企業公布財報。

另外，川賀辯論會結束，各界普遍認為賀錦麗表現較佳，賀錦麗當選機率提高。不過，富蘭克林投顧指出，由於兩人在各項領域與政策上並沒有提出更新的具體內容，選情仍難料，賀錦麗概念股與川普概念股上周表現不一。

富蘭克林投顧表示，最新數據顯示美國就業市場持續放緩，但趨勢是從先前非常緊繃的狀態朝向更為平衡的狀態。消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）等數據也顯示，通貨膨脹仍持續降溫，支持Fed在9月降息1碼（即0.25個百分點），後續還可能持續降息，將有助支撐經濟和美股。

即使9月向來是美股一年中表現較弱的月份，但富蘭克林投顧指出，經濟保持正成長、Fed降息在即、人工智慧（AI）長線題材加持，加上消費旺季即將到來，短線的回檔修正反而提供逢低布局機會。在題材上，儘管近期AI概念股陷入震盪，但市場仍普遍認為AI巨浪仍只是在「起步階段」，放眼長線仍值得期待。

富蘭克林投顧指出，若投資人對科技股存有疑慮，可選擇先前表現落後（如工業、民生消費）、價值股（如金融、能源）、評價較低（如醫療保健）、降息受惠者（如公用事業、房地產）等領域，藉多元化投資，來參與美股中長期行情與降低波動度。