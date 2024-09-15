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台股收復半年線 法人：後市聚焦聯準會利率決策
台股上週上揚324.46點，收復21670點半年線關卡，收在21759.65點。法人表示，美國聯邦準備理事會（FED）利率決策會議結果將是近期市場關注焦點。
永豐證券投顧指出，台股短線技術指標自低檔翻揚，大盤在低檔區支撐力道強勁；不過，交易量萎縮，單日成交值降至新台幣3000億元以下，顯示市場信心不足，而且季線與月線橫阻於21800點至22000點，短期恐難以突破。
安聯投信台股團隊表示，市場觀望美國聯準會利率決策會議結果，加上美國大選的不確定性，以及產業面進入空窗期，沒有太多新消息。因市場缺乏主流，沒有太大表現，台股呈現震盪整理走勢。
展望後市，安聯投信台股團隊指出，大環境仍存在美國經濟成長動能、美國總統大選、日本貨幣政策及地緣政治風險等不確定性因素，今年下半年經濟維持溫和復甦態勢。
永豐證券投顧表示，美國聯準會將召開聯邦公開市場委員會（FOMC），主要討論利率，市場聚焦降息幅度，將之視為研判經濟情勢的風向球，並是牽動股市動向的關鍵要素。
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