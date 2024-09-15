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抗震優質股 法人青睞…統一、台灣大等獲買盤肯定

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股跟著國際股市起伏，近一個多月出現打底跡象，其中統一（1216）、台灣大、統一超等12檔低波動個股（貝他值小於1 )，由於各擁題材，並獲得內外資法人同步買超肯定，股價展現相對抗跌力道。

CMoney統計，本月以來，長榮航、遠東新、台灣大、國泰金、亞泥、統一、國票金、第一金、富邦金、統一超、東台、建漢等12檔低波動個股，獲得內外資同步買超最多。在這些個股中，以傳產股占六檔最多，金融保險股四檔、電子股占二檔，顯示法人資金持續移向非電族群轉移。

加權指數上周五（13日）收在21,759點，本月以來漲少跌多，累計下跌2.2%。台股9月以來雖然震盪幅度不如8月激烈，但單日最大跌幅也高達4.5%，單日最大漲幅則為2.9%。在大盤大起大落時，仍有個股受到內外資法人鍾愛，股價表現大都打敗大盤。

三大法人本月以來最愛長榮航，合計買超8.2萬張，以投信大買4.7萬張為主力，外資則買超3.7萬張，輕易擊敗自營商賣超2,000多張。長榮航股價同期間漲1.5%，勝過大盤。

長榮航有基本面支撐，較不受美國科技股前景不明所影響。內外資法人本月以來同步偏愛的傳產股還包括遠東新、亞泥、統一、統一超及東台，產業分散，並沒有集中特定類股的傾向，有望分散風險。

法人本月來大買的12檔低波動股
法人本月來大買的12檔低波動股

在金融股方面，金金搶親是最近熱燒議題，但從內外資有共識的金融股來看，反而是防禦性較高的金融股較受青睞。其中，本月以來外資較愛富邦金及國泰金，投信則偏愛第一金及國泰金。

三大法人本月以來大買二檔低波動電子股，都是電信網路股，持續8月以來的趨勢，也就是在市場動盪時，資金會轉向防禦色彩強烈的電信股。其中，台灣大獲三大法人買超2.7萬張，股價漲3.1%；建漢獲買超6,200多張，股價漲1.4%。

法人指出，台股短線修正為期約一個月，三大反彈跡象出現。這三個跡象為：台股日線層級的技術指標落底彈升、指數不再大幅殺低、本波修正已達黃金切割率的50%。綜合群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國看法，本周全球金融市場聚焦美國聯準會（Fed）動向，投資人可持續關注法人買超標的。

國泰金 外資 長榮航

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