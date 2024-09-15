股利還本股 長抱賺翻天…鈊象、長榮等股息+價差報酬驚艷

近期台股陷入震盪，選股難度高，專家建議，不妨參考長期投資下可股利、股價兩頭賺的個股，統計上市櫃公司在過去十年配發的現金股利總和，超越當初買進股價，同時，截至上周五（13日）收盤價也大於當初平均股價，包括鈊象（3293）、長榮（2603）、漢唐（2404）等股票，光是股利就可還本，報酬率擊敗不少法人操作績效。

台股近來表現大幅震盪，使今年填息行情表現分歧，不少市場參與者「賠了夫人（股價下跌）、又折兵（股息）」。

據統計，2015年起（當年度為配發2014年股利），至今配發股利的十個年度中，依各家上市櫃公司各年度現金股利加總，最高的是股王大立光的712.15元，其次是聯發科的313.01元、鈊象226.3元，其它合計發放超過100元的，還有華碩、精華、聯詠、裕日車、國巨、和泰車、瑞昱等公司。

股利還本股

不過，發放現金股利高低是一回事，投資人的獲利報酬率，則是另一回事。以2014年現金股利開始自2015年年中發放，以2015年上半年的平均股價來看，若是投資人在這十年間都沒賣股，則在這十年中，自該股所取得的每股現金股利總和、已超越2015年上半年平均股價的個股，共有102檔。

以鈊象為例，這十年取得的每股現金股利達226.3元，而2015年上半年平均股價為127.04元，二者的差距來到99.26元，也就是說，持有一張鈊象股票的小股東在這十年間都持股不動，到現在不僅持股成本已降至零，還有將近10萬元的現金可以拿來運用。

長榮對照十年前的股價差距也達79.91元，漢唐也來到74.82元，國巨73.53元，其它超過20元的還有牧德、智邦、艾華、聖暉*、凡甲、華新科、陽明、瑞昱、大田、尚凡、聯詠等。

台股近年行情連續攻克1萬點、2萬點大關後，這18家截至上周收盤股價，也都高於2015年上半年平均股價，意即這些公司的股東除了享有現金股利的收益外，還有可觀的股價價差，選對股票的長期投資優勢顯現無疑。