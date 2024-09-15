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Fed降息有望 法人推演台股二情境

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國聯準會（Fed）將於台灣時間19日舉行利率決策會議，市場預期降息有望，重點在於降息幅度，目前降息1碼（即0.25個百分點）的機率仍高於2碼。法人進行情境分析，如果降息1碼，比較像是預防性降息，對股債市都是利多；如果降息2碼，則顯示經濟有硬著陸的風險，對股市會有較大衝擊，甚至跌破2萬點。

統一投顧董事長黎方國比喻，如果Fed只降1碼，代表景氣還可以，補充一下保健品就好了。依歷史經驗，股市會先震盪整理再走強；但如果降2碼，代表景氣可能生病，必須吃藥，股市震盪將擴大。

黎方國指出，依過去七次降息經驗，股市會先整理一個月後再走強。在9月18日後的一個月，台股可能在20,500到22,000點間震盪。整理約一個月後，剛好台積電（2330）10月18日法說，可望釋出有史來最強的第4季展望，有利帶動台股再走多頭行情。但如果Fed降息2碼，則台股可能很快就跌破2萬點。

外資摩根士丹利證券（大摩）最新報告指出，預期Fed這次將降息1碼，聯邦基金利率將降到5.125%。Fed主席鮑爾不致於明確點出降息速度，而是會表明未來降息要依數據而定。大摩預估，到年底前，Fed將降息三次，每次各降1碼。

摩根投信指出，依歷史經驗，過去殖利率曲線由負翻正時，可能引發市場衰退預期。不過，現階段經濟前景仍呈現溫和復甦態勢，殖利率曲線翻正，主要是因為短天期債券反映降息。

Fed 台股 降息

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