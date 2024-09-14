快訊

雨區擴大半個台灣！從北到南14縣市大雨特報

影／代購喊「每顆160元」！不二坊蛋黃酥今開賣又見人龍

固樑！侯友宜基隆挺反罷免掃街人氣旺 謝國樑曝最新民調結果

股市隱者三次大賠領悟「投資戒癮」 心態決定財富自由

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
股市隱者謝天健。天下文化提供
股市隱者謝天健。天下文化提供

「你知道NVIDIA很好，跌下來可以找買點，但你還是會聽到誰已經切入台積電CoWoS製程，想趕快去買那支標的。」專業投資人「股市隱者」謝天健在《投資的底氣》新書揭露2年前因信心爆棚開槓桿投資導致身家腰斬的故事，因而領悟投資需克服信心膨脹產生的「癮」，唯有心態正確才能長期致富。

「股市隱者」謝天健曾操盤2億美元基金部位，年化報酬率達30%，卻在金融業工作第10年急流勇退，自創本益比位階投資法，成專業投資人，將投資當作給家人良好生活及實踐自我理想的工具，他的專業投資生涯今年邁入第五年，除投資之外，也經營自媒體分享投資心法，至今維持30%年化報酬率成績。

但外界不知道的是，他也曾經歷過三次慘賠的幽暗谷底，因而領悟一個人的心理素質將決定人的一生財富。

2022～2023年，謝天健因為鑽研總經，預期美國將宣布降息，大部位買進債券期貨，不料最後美國不僅不降息還逆襲升息，讓他從大賺變大賠，由於開槓桿讓他容錯程度變小，為了把賠掉的錢賺回來，他更拚命研究投資，最後仍然無法把所有損失賺回，還犧牲了無數家人生活時光。

面對系統性風險，他坦言沒有投資人可以躲得掉，唯有兩大心法：1.保留資金彈性，動態調整持股，不要只有0（全賣）跟1（全留），能彈性針對總經局勢減碼，這樣能讓後續保有時機若對的時候，還有資金可以接股，以及願加碼的心態。

2.則是長期投資。股市隱者表示，不論國際局勢變化或系統性風險，股市長期走多，故若保有資金彈性，是可以度過牛熊市的。

他坦言三次投資失利經驗：第一次破產，另外兩次財富也下滑超過一半，他一直以長期投資選擇產業趨勢中的龍頭為主，鑽研基本面並輔以技術面，為何方法正確，卻仍經歷三次投資大起落？

「方法都一樣，是心態的問題，我的原因是開槓桿。」股市隱者坦言，他自省上次墜入投資谷底經驗，起初是開槓桿賺錢太快太順利，讓他停不下來，還拉高槓桿。「台股指數反轉下跌10%，一般個股可能跌20%，若融資就相當於2.5倍下跌50%，若做期貨就是體感下跌70%，跌幅非常大。」他說。

股市隱者表示，起初賠錢還想著：反正還賺很多，跌一點怕什麼？但股市越跌越凶，就開始會想再拚回來，把槓桿再開高，「結果就GG了」。他自省投資方法沒變，其實是開槓桿讓心態出了問題，「投資把握度沒有提升，是信心度提升，那是一個自我膨脹的過程，當賺太多錢時，容不下風險意識，心態已經偏了。」

「同樣買台積電，有可能有人賺錢，也有人賠錢，一切都是因為心態跟你的成熟度，以及你心態的平穩狀態。」股市隱者說，就算心法對了，賺到錢，也要懂得好好過自己的生活，回到初衷。

走過失敗經驗，股市隱者表示，他現在更懂得維持正確心法跟生活觀，對市場保持謙卑，「永遠要覺得自己可能是錯的」有風險意識下，就不會積極開槓桿，就能得到適度的滿足，而不會被投資賺錢的黑洞（慾望）捲進去。」

「生活需要一個白洞去平衡，有時候只是在追求數字的快感，開槓桿投資，不是因為想賺到錢，而是壓滿了，覺得很爽，還沒賺到錢，但你會很期待，很興奮，然後坐在那裡等它開獎。」股市隱者坦言，他領悟那是一種癮，必須要戒掉，或者有所節制，宣洩也行，可以只留20%的錢做槓桿。

台股指數今年創下新高，4月中開始的3個月內大漲近5,000點，最高衝上24,416點後，7月中旬又反轉直下，半個月內急殺4,500點，所有投資人都大洗三溫暖，有過三次大賺大賠的經驗，股市隱者今年新出版第二本書《投資的底氣》正是談他在投資低潮中獲得的醒悟，除了有投資方法，還要心態跟心法對，用減法面對人生，這些故事也獲得許多讀者迴響。

現在，他積極朝被動投資模式邁進，將投資當成朝理想前進的工具，跟盤面保持一定距離，用從容的心境面對投資，「這本書已經談的算蠻完整，應該是最後一本。」他率直地說，心中下一個計畫已經展開，他將寫一個與金融主題有關的劇本，或許，未來他將用另一種方式讓外界一窺金融圈的多樣面貌。

股市隱者謝天健有一張娃娃臉，他透露曾被股齡高的投資人質疑太年輕。王郁倫攝影
股市隱者謝天健有一張娃娃臉，他透露曾被股齡高的投資人質疑太年輕。王郁倫攝影
股市隱者謝天健自己摸索出基本面趨勢投資法，協助自己判斷趨勢中的好股票價格何時是買進點。王郁倫攝影
股市隱者謝天健自己摸索出基本面趨勢投資法，協助自己判斷趨勢中的好股票價格何時是買進點。王郁倫攝影

台積電

延伸閱讀

富邦全球非投等債(00741B)、富邦全球投等債(00740B) 在投等債與非投等債ETF 配息率名列前茅

美國經濟「穩中求上」 為何鮑爾遲遲不降息？謝金河曝關鍵原因：看問題角度影響格局

預期下週美國降息 歐股收紅

Fed降息前 投資人轉攻為守

相關新聞

台積電五亮點驚艷 高盛按讚

外資高盛證券本周於美國舊金山舉行科技峰會，邀請包括台積電等全球科技大咖參與。市場關注台積電五大重點，看好在AI、5G、高...

台積帶頭 台股收復半年線 外資、投信同步買超

台股短線跌深，市場搶反彈買盤持續湧現，昨（13）日由台積電領漲，帶動大盤開高走高，終場上漲106點、收21,759點，指...

一周熱門零股／高股息 ETF 交投熱點

台股本周在輝達黃仁勳喊話，美高科技股強力反彈，昨（13）日一舉收復半年線重要關卡後，零股大軍買盤也開始陸續獲利了結。其中...

ETN趨勢導航／兆豐半導體氣候N 強勢

美國衰退風險降溫、AI概念股回神等利多加持，台股本周隨美科技股先抑後揚，收復半年線，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ET...

興櫃一周回顧／暄達勁揚逾21% 居冠

觀察近一周興櫃市場表現，據統計，329檔興櫃個股本周平均下跌0.5%，不過，本周表現最亮眼的是醫材股的暄達（7726）周...

就市論勢／先進封裝、伺服器 耀眼

市場等待下周FOMC會議結果，交投熱度不高。台股昨（13）日上漲106點，漲幅0.4%，指數收在21,759點，重返半年線之上，但成交量僅有2,476億元；本周加權指數周線翻紅，全周上漲324點，漲幅1.5%，平均日均量2,897億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。