股市隱者三次大賠領悟「投資戒癮」 心態決定財富自由

「你知道NVIDIA很好，跌下來可以找買點，但你還是會聽到誰已經切入台積電CoWoS製程，想趕快去買那支標的。」專業投資人「股市隱者」謝天健在《投資的底氣》新書揭露2年前因信心爆棚開槓桿投資導致身家腰斬的故事，因而領悟投資需克服信心膨脹產生的「癮」，唯有心態正確才能長期致富。

「股市隱者」謝天健曾操盤2億美元基金部位，年化報酬率達30%，卻在金融業工作第10年急流勇退，自創本益比位階投資法，成專業投資人，將投資當作給家人良好生活及實踐自我理想的工具，他的專業投資生涯今年邁入第五年，除投資之外，也經營自媒體分享投資心法，至今維持30%年化報酬率成績。

但外界不知道的是，他也曾經歷過三次慘賠的幽暗谷底，因而領悟一個人的心理素質將決定人的一生財富。

2022～2023年，謝天健因為鑽研總經，預期美國將宣布降息，大部位買進債券期貨，不料最後美國不僅不降息還逆襲升息，讓他從大賺變大賠，由於開槓桿讓他容錯程度變小，為了把賠掉的錢賺回來，他更拚命研究投資，最後仍然無法把所有損失賺回，還犧牲了無數家人生活時光。

面對系統性風險，他坦言沒有投資人可以躲得掉，唯有兩大心法：1.保留資金彈性，動態調整持股，不要只有0（全賣）跟1（全留），能彈性針對總經局勢減碼，這樣能讓後續保有時機若對的時候，還有資金可以接股，以及願加碼的心態。

2.則是長期投資。股市隱者表示，不論國際局勢變化或系統性風險，股市長期走多，故若保有資金彈性，是可以度過牛熊市的。

他坦言三次投資失利經驗：第一次破產，另外兩次財富也下滑超過一半，他一直以長期投資選擇產業趨勢中的龍頭為主，鑽研基本面並輔以技術面，為何方法正確，卻仍經歷三次投資大起落？

「方法都一樣，是心態的問題，我的原因是開槓桿。」股市隱者坦言，他自省上次墜入投資谷底經驗，起初是開槓桿賺錢太快太順利，讓他停不下來，還拉高槓桿。「台股指數反轉下跌10%，一般個股可能跌20%，若融資就相當於2.5倍下跌50%，若做期貨就是體感下跌70%，跌幅非常大。」他說。

股市隱者表示，起初賠錢還想著：反正還賺很多，跌一點怕什麼？但股市越跌越凶，就開始會想再拚回來，把槓桿再開高，「結果就GG了」。他自省投資方法沒變，其實是開槓桿讓心態出了問題，「投資把握度沒有提升，是信心度提升，那是一個自我膨脹的過程，當賺太多錢時，容不下風險意識，心態已經偏了。」

「同樣買台積電，有可能有人賺錢，也有人賠錢，一切都是因為心態跟你的成熟度，以及你心態的平穩狀態。」股市隱者說，就算心法對了，賺到錢，也要懂得好好過自己的生活，回到初衷。

走過失敗經驗，股市隱者表示，他現在更懂得維持正確心法跟生活觀，對市場保持謙卑，「永遠要覺得自己可能是錯的」有風險意識下，就不會積極開槓桿，就能得到適度的滿足，而不會被投資賺錢的黑洞（慾望）捲進去。」

「生活需要一個白洞去平衡，有時候只是在追求數字的快感，開槓桿投資，不是因為想賺到錢，而是壓滿了，覺得很爽，還沒賺到錢，但你會很期待，很興奮，然後坐在那裡等它開獎。」股市隱者坦言，他領悟那是一種癮，必須要戒掉，或者有所節制，宣洩也行，可以只留20%的錢做槓桿。

台股指數今年創下新高，4月中開始的3個月內大漲近5,000點，最高衝上24,416點後，7月中旬又反轉直下，半個月內急殺4,500點，所有投資人都大洗三溫暖，有過三次大賺大賠的經驗，股市隱者今年新出版第二本書《投資的底氣》正是談他在投資低潮中獲得的醒悟，除了有投資方法，還要心態跟心法對，用減法面對人生，這些故事也獲得許多讀者迴響。