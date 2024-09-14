台積帶頭 台股收復半年線 外資、投信同步買超

台股短線跌深，市場搶反彈買盤持續湧現，昨（13）日由台積電領漲，帶動大盤開高走高，終場上漲106點、收21,759點，指數連二漲，收復半年線，成交量能降至2,538.6億元，為今年第三低量；周線黑翻紅、上漲324點，漲幅1.5%。

三大法人共計買超台股34.6億元，其中外資買超29.4億元、連二買；投信買超36.4億元、連21買；自營商賣超31.2億元、由買轉賣。八大公股行庫則賣超17.1億元，連二賣。

台股觀盤重點

受到美股偏多態勢激勵，台股昨日早盤漲逾百點，成功突破半年線，但之後面臨月線反壓，加上量能不足，導致攻勢躊躇不前。近午盤時搶短買盤再度進場，拉升行情走揚，終場指數收漲106點。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳盛讚台積電「舉世最強」，台積電（2330）昨天持續走高，收947元，上漲7元。在台積電帶動下，個股及類股漲多跌少，尤其以塑化類股指數大漲3.7%最強勢，台塑四寶股價上演反彈秀；族群中，以油電燃氣漲3.5%最突出，半導體與AI均漲0.3%。

千金股則跌多漲少，川湖大漲3%最亮眼，世芯-KY跌2.6%最疲弱，收盤檔數仍為14檔不變。M31盤中一度觸及漲停價1,000元大關，閃見15千金。

對於下周行情，第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等表示，台股近二日多頭發起跌深反彈攻勢，預期下周行情將延續彈升格局。