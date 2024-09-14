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台積電五亮點驚艷 高盛按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
市場關注台積電有五大重點。 路透
市場關注台積電有五大重點。 路透

外資高盛證券本周於美國舊金山舉行科技峰會，邀請包括台積電（2330）等全球科技大咖參與。市場關注台積電五大重點，看好在AI、5G、高效能運算（HPC）等領域，長期增長潛力十足，維持台積電「買進」評等、目標價1,230元不變。

市場關注台積電的五大重點，包括：一、對AI周期及整體需求前景的看法；二、產能擴建能否支撐來自英特爾（Intel）的潛在增量訂單；三、未來先進製程的產能規劃；四、定價策略；五、長期收入目標。

高盛半導體產業分析師呂昆霖指出，其中投資人最關注第五點，台積電預期2021-2026年營收年複合成長率（CAGR）達15%-20%，甚至下一個五年目標也是如此，而長期毛利率維持在53%以上。至於次產業部分，非AI需求今年持續低迷，但AI及高階智慧機需求則非常強勁，成為重要亮點。

呂昆霖說，台積電長線盈利前景穩固，目標為長期毛利率將保持在53%或以上。雖然目前海外擴張、5奈米轉3奈米及3奈米擴張等會稀釋毛利率，但AI需求增長及2奈米製程擴展、後市5奈米和3奈米的高利用率等，預期均將緩解此影響因素。

在台積電的產能規劃上，呂昆霖表示，市場特別關心Intel的潛在增量訂單及AI周期。他指出，台積電強調，不會過度依賴單一客戶或產品，應根據整體需求調整產能，避免過度建設風險，因此採取謹慎的產能規劃策略，包括將部分5奈米產能轉為3奈米等。

在定價策略方面，台積電著重於「價值銷售」（Selling its value），許多客戶已認知到台積電在半導體供應鏈中的關鍵角色，因此台積電根據不同應用採用不同的定價機制；關於資本強度上，台積電重申中期30%的資本強度符合2021-2026年15-20%營收年複合增長率的目標，而2026年後，可能會因未來的增長機會而提高。

AI 台積電 奈米

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