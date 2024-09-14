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等待Fed下周決策 道瓊漲297點、史指和那指創今年最佳單周表現

就市論勢／先進封裝、伺服器 耀眼

經濟日報／ 柯鴻旼（PGIM保德信中小型股基金經理人）

盤面分析

市場等待下周FOMC會議結果，交投熱度不高。台股昨（13）日上漲106點，漲幅0.4%，指數收在21,759點，重返半年線之上，但成交量僅有2,476億元；本周加權指數周線翻紅，全周上漲324點，漲幅1.5%，平均日均量2,897億元。

三大法人方面，合計賣超台股402.5億元，本周外資與自營商依舊雙雙賣超台股，其中外資賣超463.3億元，連續第四周減持；自營商賣超190.6億元，連續16周減碼，投信法人則力挺台股，單周加碼251.4億元，連續15周買超。

投資建議

輝達執行長黃仁勳對於AI晶片Blackwell需求看好，不僅激勵AI族群再度強彈，也更加確立AI成大趨勢無庸置疑，並帶動台灣上游半導體與硬體供應鏈，搭配目前籌碼已清理，且市場多空氛圍優於一致性偏多或偏空，也能讓市場重新關注基本面表現。

在輝達領頭下，AI持續為台股投資大趨勢，而AI與半導體為中長期雙主軸，可逢拉回時布局邊緣AI NB、手機升級等題材並等待其發酵，先進封裝亦可留意。另外，伺服器基礎建設升級演進、散熱水冷演進、光通訊等也是趨勢看好的產業。

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