ETN趨勢導航／兆豐半導體氣候N 強勢

美國衰退風險降溫、AI概念股回神等利多加持，台股本周隨美科技股先抑後揚，收復半年線，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，兆豐半導體氣候N（020041）單周漲3.55%，登上冠軍寶座。

美國總統候選人辯論後，賭盤押注賀錦麗勝選機率攀高，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳唱旺AI、市場預估聯準會降息2碼機率下滑，提振多頭信心。

台股本周先蹲後跳，周四、周五自低檔反彈，連二紅，順利收復半年線失土。統計集中市場單周漲324點或1.5%，櫃買市場周線漲2.5點或0.9%，兩市同步由黑翻紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周有六檔績效打敗兩市大盤，前段班主要分布於電動車、蘋果、市值型等特色。其中，兆豐半導體氣候N上漲3.5%拔得頭籌，富邦蘋果正二N、富邦存股雙十N分居第二、三名，單周漲幅各為2.2%、1.8%。

至於元大加權N、策元大加權策略N、元大特選電動車N、統一智慧電動車N、統一特選台灣5GN、富邦特選蘋果N、元大IC設計N等，本周跌幅在1%至1.8%不等。