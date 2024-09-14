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等待Fed下周決策 道瓊漲297點、史指和那指創今年最佳單周表現

興櫃一周回顧／暄達勁揚逾21% 居冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
興櫃股近一周漲幅前十強
興櫃股近一周漲幅前十強

觀察近一周興櫃市場表現，據統計，329檔興櫃個股本周平均下跌0.5%，不過，本周表現最亮眼的是醫材股的暄達（7726）周漲21.3%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心13日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為96.35億元、成交1.47億股、成交10.48萬筆，買盤縮手，三項數據均低於前一周。至於在個股表現上，呈現跌多漲少，其中，漲幅超過一成的檔數由前一周的八檔下降至五檔。

本周漲幅前十強落在7.5%至21.3%間，以產業分布來觀察，本周領漲族群仍以電子股占多數，相關共有五檔，其次為生技醫療的二檔，至於電機機械、紡織纖維及觀光餐旅則各一檔。

本周表現最強的是生技醫療股暄達，也是唯一一檔漲幅超過二成的興櫃股，因耕耘海外市場傳出好消息，11日宣布交替式減壓氣墊床及負壓傷口治療系統將在新加坡亞洲醫療器材展首次亮相展出，有助增加產品曝光度，擴大爭取訂單。

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