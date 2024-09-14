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等待Fed下周決策 道瓊漲297點、史指和那指創今年最佳單周表現

一周熱門零股／高股息 ETF 交投熱點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
近一周零股交易
近一周零股交易

台股本周在輝達黃仁勳喊話，美高科技股強力反彈，昨（13）日一舉收復半年線重要關卡後，零股大軍買盤也開始陸續獲利了結。其中，權王台積電（2330）交易量驟降至僅827萬股，反倒是隨市場觀望下周聯準會利率會議，高股息ETF再次成為市場熱門標的。

由於美國最新公布的CPI等經濟數據，顯示通膨持續降溫，加上黃仁勳在高盛論壇上表示，最新AI晶片Blackwell需求強勁，供應商正盡努力趕上生產中，激勵美股大漲。

台股也在二度回測20,922低點有守後，多頭開始反攻，昨日並收復半年線重要關卡，日K線連二紅；而零股投資人隨行情開始反彈、買盤也再次縮手觀望。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為：國泰永續高股息、群益台灣精選高息、台積電、復華台灣科技優息、鴻海、元大高股息、富邦台50、元大台灣50、廣達、新光金，十檔標的交易量從1,034萬股至252萬股不等，較上周的1,527萬股至366萬股，出現降溫跡象。

台積電本周股價從一度失守900元大關、又一度突破950元關卡，先前進場的零股投資人陸續出現獲利了結動作；而股價走高後，買盤也再次陷入觀望，全周成交量僅827萬股，較前周的1,527萬股，大減近半。

而零股市場的聚焦點，仍圍繞在高股息等ETF上，主要因聯準會下周將召開利率決策會議，ETF是相對穩健的投資工具，國泰永續高股息、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、元大高股息熱度不退，持續成為零股市場的熱門焦點。

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