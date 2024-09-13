台股周線收紅 安聯投信：短期缺主流、維持區間震盪

台股13日走勢震盪，早盤開高後逐步走低，權午盤一度翻黑，值股及電子類股攻勢暫歇，傳產等中小型股表現強勢，終場漲106點，收在21,759點。成交量2,538.6億元，周線收紅。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，美股與台股都進入震盪整理走勢，市場關注美國聯準會利率決策會議結果，加上美國大選的不確定性，以及產業面開始步入空窗期，因此在此之前，市場缺乏主流，沒有太大表現空間。

安聯投信台股團隊表示，近期受消息面激勵，美、台重要AI概念股走強，但伴隨中秋假期，以及美國聯準會9月FOMC會議，預期在市場缺乏消息、主流，推出市場資金在AI、蘋概股兩大主流之中跑來跑去，盤勢容易陷入整理。

安聯投信台股團隊表示，展望後市，大環境仍存在美國經濟成⻑動能、美國總統大選、日本貨幣政策及地緣政治風險等不確定性因素，但基本面長線並未改變；產業基本面沒有太多新消息，美國和台灣企業半年陸續揭露；整體來看，今年後半段，經濟溫和復甦方向沒有改變。

短期來看，安聯投信台股團隊表示，9月Apple新機發表後將進入題材空窗期，加上9月下旬到10月向來是台股季節性淡季，大盤可能持續整理，預期第三季季報及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫。

在聚焦方向上， 安聯投信台股團隊表示，考量產業強弱表現不一致，值此在台股維持大區間格局，以及在等待消息明朗之際，科技產業成長仍集中在先進製程，且主要由AI帶動。儘管近期市場因尚未見到能讓AI變現的殺手級應用而存有些許雜音，但美國四大雲端服務供應商仍積極投入AI資本支出，軍備競賽持續，台灣半導體硬體廠有望持續擁有成長動能。