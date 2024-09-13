台股本周上漲324點 上市公司總市值回升至69.47兆元

本週台股反彈，加權指數收在21759.65點，全週上漲324.46點或1.51%。據證交所統計，全體上市公司總市值新台幣69兆4796億元，較上週增加約1.03兆元。

各產業別指數方面，居家生活類指數本週上漲3.47%，漲幅最大，跌幅以建材營造類指數下跌2.94%最深。未含金融類指數上漲326.59點，漲幅約1.75%，未含電子類指數上漲57.17點，漲幅約0.29%，未含金融電子類指數上漲100.79點，漲幅約0.67%。

本週全體上市股票成交金額1兆3152億元，股票成交量週轉率1.89%，成交金額前3名產業分別為半導體類成交金額3289.07億元，占全體上市股票交易金額比重25.01%；電腦及週邊設備類成交金額1631.98億元，占比12.41%，電子零組件類成交金額1562.06億元，占比11.88%。

累計今年開盤迄今共170個交易日，集中市場總成交金額72兆9158億元，市場日平均成交金額4289.17億元，股票成交量週轉率94.22%，股票日平均成交量週轉率0.55%。