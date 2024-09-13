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台股今上漲106點…外資連2買 加碼新光金5.14萬張居買超榜首

中央社／ 台北13日電
今（13）日外資及陸資買超新台幣29.44億元，連續2個交易日買超，以新光金加碼5.14萬張最多。聯合報系資料照
今（13）日外資及陸資買超新台幣29.44億元，連續2個交易日買超，以新光金加碼5.14萬張最多。聯合報系資料照

台股今天終場上漲106.40點，收在21759.65點，週線翻紅上漲324.46點，外資及陸資買超新台幣29.44億元，連續2個交易日買超，以新光金加碼5.14萬張最多。

國泰證期顧問處經理蔡明翰今天接受中央社記者電訪分析，台股進入震盪整理走勢，電子權值股休息，資金轉入非電族群及中小型股，市場正在等待下週美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果，如果降低利率，代表美國經濟維持穩健，對股市有正向幫助。

蔡明翰說，目前台股位階類似美股那斯達克指數，在月線和半年線之間整理的機率較高，下週若美國聯準會如市場預期降息1碼（0.25個百分點），並釋出對經濟面的正向看法，將有助資金持續往風險較高的商品移動，等到半導體族群再度強勢，台股才有比較大的表現空間。

觀察今天外資買超排行榜，新光金以5.14萬張登上榜首，元大台灣50反1以2.38萬張居次，長榮航2.03萬張排第3名，期街口布蘭特正2以1.19萬張排第4，台新金8028張排第5名。

外資買超第6至10名依序為台積電、臺企銀、國泰金、建漢、緯創。

投信今天買超台股34.65億元，連續21個交易日買超，主要加碼半導體、金融及航運股，買超前10名個股依序為聯電、中信金、長榮航、遠傳、東陽、光寶科、台灣大、亞泥、兆豐金、仁寶。

台股 外資 新光金 美國聯準會

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