AI激勵台股收復半年線 下周靜候FOMC會議結果

市場等待下周FOMC會議結果，交投熱度不高，台股周五上漲106.4點，漲幅0.49%，指數收在21,759.65點，重返半年線之上，但成交量僅有2,476.44億元；本周加權指數周線翻紅，全周上漲324.46點，漲幅1.51%，平均日均量2,897.16億元。

三大法人方面，本周外資與自營商依舊雙雙賣超台股，外資連續第4周減持463.33億元，自營商賣超190.60億元，連續16周減碼，投信法人則力挺台股，單周加碼251.44億元，連續買超周數來到第15周，三大法人單周合計賣超402.5億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，下周全球焦點聚焦FOMC會議結果，包括降息幅度與速度為觀察重點，市場亦將持續關注美國總統大選前的選情動態，預料短線觀望氣氛將持續影響美股投資情緒；台股在周四跳空上漲帶動下，技術指標出現黃金交叉，周五又重返半年線位置，對於短多有利，但由於月、季線反壓仍大，須待成交量能放大來化解上檔賣壓。

不過，柯鴻旼認為，台股中長多仍可期待，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對於AI晶片Blackwell需求看好，不僅激勵AI族群再度強彈，也更加確立AI成大趨勢無庸置疑，並重塑帶動台灣上游半導體與硬體供應鏈，如5G帶動半導體、網路興起趨勢等，搭配目前籌碼已清理，且市場多空聲音氛圍優於一致性偏多或偏空，也能讓市場重新關注基本面表現。

至於蘋果新機發表會後蘋概股表現平淡，柯鴻旼分析，主要是因為規格已被市場預期，因此初步激勵效果有限，但仍看好換機潮將帶動高階機種的出貨比重將持續上升，根據TrendForce最新調查顯示，今年第2季全球智慧型手機總產量較前季萎縮3%至2.86億支，使品牌廠在第3季的生產規劃普遍趨於保守，蘋果新機有機會推升其全年新機產量較去年成長至近8%，並在年底前搶下全球智慧型手機市占龍頭，對於相關台廠供應鏈將帶來挹注作用。

在選股上，柯鴻旼表示，AI持續為台股投資大趨勢，AI與半導體為中長期雙主軸，可逢拉回時布局邊緣AI NB、手機升級等題材並等待其發酵，先進封裝亦可留意，另外如伺服器基礎建設升級演進、散熱水冷演進、光通訊等也是趨勢看好產業。