集保結算所全力支持亞洲資產管理中心政策 開創我國資產管理新局

臺灣集中保管結算所響應金管會推動亞洲資產管理中心政策，致力於提升資產管理服務的質量與效率。集保結算所董事長林丙輝強調，集保在資產管理服務價值鏈的前、中、後台都扮演著不可或缺的角色，將以創新與智能為動力，強化後台基礎建設，以實際行動全面支持政策方向。

首先，配合金管會改善私募基金發展環境的政策方向，集保將著手規劃全方位的私募基金投資平台，並計劃以三年為期打造私募基金的服務鏈，提供涵蓋私募基金發行登錄、資訊揭露、交易傳輸與款項交割之服務平台，進一步健全私募基金商品的生態系統，期能協助促使私募基金產品多元化，並擴大國內投資者的參與，為市場帶來更多活力。

此外，集保將大力推動基金市場的資訊流與金流標準化和自動化交割制度。未來將透過集中清算的淨額收付服務，提升基金市場款項收付的效率，並配合研議建立國內基金標準化交割週期的可行性，縮短投資人收到基金買回款的時間，這不僅能增進投資人對基金的信任與投資意願，更有助於擴大整體資產管理規模及吸引更多優秀的專業人才，以蓬勃資產管理產業發展。

在投資人服務領域，集保積極響應新型態ETF的推出，將優化「基金資訊觀測站」的資訊揭露功能，確保投資人能獲得更加透明、易讀的投資資訊。集保還將攜手子公司基富通證券擴大推動退休理財儲備平台，串聯安養信託及基金借貸等服務，讓更多民眾能方便地進行退休財務規劃，落實普惠金融。同時，集保在協助主管機關市場監理也不遺餘力，透過引進AI智能監理、基金審查及投信業務查核等，提升監管效能，以確保資產管理產業的市場穩定與安全發展。

集保結算所將持續提供360度全方位的基金市場服務，整合多元化的服務內容，打造基金生態系，協助實現亞洲資產管理中心「留財、引資」的政策目標，推動台灣成為重要的國際資產管理中心。