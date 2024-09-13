台股上漲106點 三大法人買超32.84億元

想像人體皮膚暫時變得像水母透明，醫護人員無需動刀就能檢視皮膚下血管、臟器，最近史丹佛大學材料科學家 Zihao Ou 團隊進行的一項動物實驗，或許能在未來解鎖這項驚人成就。

2024-09-13 08:27