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台股上漲106點 三大法人買超32.84億元
台股13日開高，盤中一度微幅翻黑，但午盤後再度拉升，收在21,759.65點，上漲106.4點，漲幅0.49%，站上半年線，成交量2,435.68億元，三大法人買超32.84億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超29.44億元，投信買超34.65億元，自營商賣超（合計）31.25億元，其中自營商（自行買賣）買超1.07億元，自營商（避險）賣超32.33億元。
台積電（2330）今向上挑戰季線反壓，以955元開高，終場收947元，未能站上季線。連連破底的塑化股終於揚眉吐氣，13日幾乎群起大漲，華夏（1305）、亞聚（1308）、台聚（1304）漲幅逾5%，台塑四寶也從破底陰霾走出，台塑（1301）、台塑化（6505）上漲逾4%，分別收46.95元、50.7元，台化（1326）、南亞（1303）皆上漲超過3%。
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