台積電衝季線 這檔概念股飆漲停且創新高、漲勢最為搶眼

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳盛讚台積電（2330）「舉世最強」，台積電13日持續往上衝關季線，終場則是收在947元，台積電概念股漲跌互見，以萬潤（6187）的漲勢最為搶眼，午盤後股價飆上漲停445.5元鎖死到收盤，創下歷史新高價。

黃仁勳11日參加在舊金山舉行的高盛技術會議，他表示，人工智慧（AI）晶片的需求暢旺，將成功歸功於台積電，且形容台積電「舉世最強」，能靈活迅速反應需求，在不到一年時間CoWoS快速大擴產，並將在明後年持續擴產，領先「不只一點點」。

黃仁勳說，輝達非常依賴台積電生產最重要的晶片，和台積電長期合作，輝達去年的營收有巨大的曲線成長，若沒有台積電在內的供應鏈支持將不可能達成。

黃仁勳一席話推升台積電股價表現，連兩個交易日上漲，繼12日大漲4.33%，一口氣收復5日線及月線後，13日以955元開出，進一步挑戰季線，終場則是收在947元，上漲7元，漲幅0.74%。

台積電續往上漲，相關概念股則是漲跌互見，萬潤為領漲指標，股價開高走高衝上漲停，創下歷史新高價；弘塑、家登上漲逾1%，M31、昇陽半導體、光洋科、宜特等漲幅逾半根停板，瑞耘、三福化、勝一、帆宣等也是上漲表現。

萬潤為13日台積電概念股領軍指標，搭上CoWoS擴產商機，8月營收6.78億元，創下新高，月增16.39%，年增497.69%；累計今年前八月營收32.55億元，年成長352.7%；法人預期，萬潤下半年營收有望逐季創高，全年可創新高，看好萬潤今年可望賺1.5個股本，明年獲利有機會再往上成長。