快訊

iPhone 16蘋果官網今晚8點預購！教你「首發搶購攻略」 9月20日當天到貨

賴政府明年文宣預算暴增5.9億 藍委：公帑養網軍帶風向？

台灣寶可夢中心「綠色系」27樣新品登場！內行人大讚「精靈球茶壺」必買

台積電衝季線 這檔概念股飆漲停且創新高、漲勢最為搶眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳盛讚台積電（2330）「舉世最強」，台積電13日持續往上衝關季線，終場則是收在947元，台積電概念股漲跌互見，以萬潤（6187）的漲勢最為搶眼，午盤後股價飆上漲停445.5元鎖死到收盤，創下歷史新高價。

黃仁勳11日參加在舊金山舉行的高盛技術會議，他表示，人工智慧（AI）晶片的需求暢旺，將成功歸功於台積電，且形容台積電「舉世最強」，能靈活迅速反應需求，在不到一年時間CoWoS快速大擴產，並將在明後年持續擴產，領先「不只一點點」。

黃仁勳說，輝達非常依賴台積電生產最重要的晶片，和台積電長期合作，輝達去年的營收有巨大的曲線成長，若沒有台積電在內的供應鏈支持將不可能達成。

黃仁勳一席話推升台積電股價表現，連兩個交易日上漲，繼12日大漲4.33%，一口氣收復5日線及月線後，13日以955元開出，進一步挑戰季線，終場則是收在947元，上漲7元，漲幅0.74%。

台積電續往上漲，相關概念股則是漲跌互見，萬潤為領漲指標，股價開高走高衝上漲停，創下歷史新高價；弘塑、家登上漲逾1%，M31、昇陽半導體、光洋科、宜特等漲幅逾半根停板，瑞耘、三福化、勝一、帆宣等也是上漲表現。

萬潤為13日台積電概念股領軍指標，搭上CoWoS擴產商機，8月營收6.78億元，創下新高，月增16.39%，年增497.69%；累計今年前八月營收32.55億元，年成長352.7%；法人預期，萬潤下半年營收有望逐季創高，全年可創新高，看好萬潤今年可望賺1.5個股本，明年獲利有機會再往上成長。

台積電 萬潤

延伸閱讀

科技大咖齊聚白宮談AI能源建設 黃仁勳再談Blackwell

黃仁勳也到了！美科技巨頭齊聚白宮 討論AI基礎建設布局

黃仁勳開金口 台股衝出三亮點 加權指數寫史上第四大單日漲點

Blackwell預計Q4出貨 輝達黃仁勳：新晶片旺到難以置信

相關新聞

台股上揚106點收21,759點 全周上漲324點收紅K棒

台股13日延續周四多頭走勢，開高後雖拉回卻仍守住，收盤上漲106.4點，終場以21,759.65點作收，成交量2,435...

通膨會引發熊市嗎？股價被低估該撿便宜...還是會影響實質報酬？學者翻開數據解答

1949年炎熱的夏天，華爾街在一片低迷的氣氛中交易清淡。紐約人到露天電影院消暑，看暑期強片《瓊斯海灘的女孩》（The Girl From Jones Beach）。

台股開盤上漲101點 台積電開漲15元

台股13日開盤指數為21,754.36點，上漲101.11點。台積電（2330）開盤價955元，上漲15元。

使用常見黃色食用色素 科學家讓活體皮膚變「透明」

想像人體皮膚暫時變得像水母透明，醫護人員無需動刀就能檢視皮膚下血管、臟器，最近史丹佛大學材料科學家 Zihao Ou 團隊進行的一項動物實驗，或許能在未來解鎖這項驚人成就。

聯鈞、矽格、宏全…15檔投信口袋名單出列！掌握「選股2條件」 季底作帳行情跟著賺

第三季台股盤面重心，從大型權值股轉移到中小型利基股，也是主動式基金的擅長領域。

不用靠陸…資訊業加持「台灣經濟大好」！出口連10紅史上最旺 謝金河：今年至少坐二望一

兩個經濟性報紙頭版都和8月出口有關！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。