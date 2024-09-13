台股上揚106點收21,759點 全周上漲324點收紅K棒

台股13日延續周四多頭走勢，開高後雖拉回卻仍守住，收盤上漲106.4點，終場以21,759.65點作收，成交量2,435.67億元；台積電（2330）收盤價947元，上漲7元、漲幅0.74%。台股本周周線拉出紅K棒，上漲324.46點。

今日成交金額大且走高為：萬潤（6187）、華星光（4979）、M31（6643）、弘塑（3131）、創惟（6104）、惠特（6706）、原相（3227）、台燿（6274）、威盛（2388）、致茂（2360）及精湛（2070）；成交金額大且疲軟者有：緯穎（6669）、聯發科（2454）、台光電（2383）、世芯-KY（3661）、晟銘電（3013）、雙鴻（3324）、高鋒（4510）、台虹（8039）、眾達-KY（4977）及光聖（6442）。

第一金投顧表示，目前預期美國聯準會9月降息一碼，今年降息兩碼，歐洲迎來央行貨幣決策會議，預期ECB 9月降息一碼，今年降息三碼。大環境仍存在美國經濟成⻑動能、美國總統大選、日本貨幣政策及地緣政治風險等不確定性因素，⻑線投資者可聚焦持續成⻑產業趨勢，以及季報年報等基本面選股，操作嚴控資金持股水位、慎防修正風險。

華南投顧表示，近期受消息面激勵，美、台重要AI概念股走強，但下周有中秋假期，以及美國聯準會9月FOMC會議，預估盤勢容易陷入整理。 櫃買指數收紅，持續站穩5日均線及半年線，可持續追蹤 AI 概念股、機器人及特斯拉概念股。