快訊

iPhone 16蘋果官網今晚8點預購！教你「首發搶購攻略」 9月20日當天到貨

賴政府明年文宣預算暴增5.9億 藍委：公帑養網軍帶風向？

台灣寶可夢中心「綠色系」27樣新品登場！內行人大讚「精靈球茶壺」必買

聽新聞
0:00 / 0:00

台股上揚106點收21,759點 全周上漲324點收紅K棒

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股13日上揚106點收21,759點。聯合報系資料照
台股13日上揚106點收21,759點。聯合報系資料照

台股13日延續周四多頭走勢，開高後雖拉回卻仍守住，收盤上漲106.4點，終場以21,759.65點作收，成交量2,435.67億元；台積電（2330）收盤價947元，上漲7元、漲幅0.74%。台股本周周線拉出紅K棒，上漲324.46點。

今日成交金額大且走高為：萬潤（6187）、華星光（4979）、M31（6643）、弘塑（3131）、創惟（6104）、惠特（6706）、原相（3227）、台燿（6274）、威盛（2388）、致茂（2360）及精湛（2070）；成交金額大且疲軟者有：緯穎（6669）、聯發科（2454）、台光電（2383）、世芯-KY（3661）、晟銘電（3013）、雙鴻（3324）、高鋒（4510）、台虹（8039）、眾達-KY（4977）及光聖（6442）。

第一金投顧表示，目前預期美國聯準會9月降息一碼，今年降息兩碼，歐洲迎來央行貨幣決策會議，預期ECB 9月降息一碼，今年降息三碼。大環境仍存在美國經濟成⻑動能、美國總統大選、日本貨幣政策及地緣政治風險等不確定性因素，⻑線投資者可聚焦持續成⻑產業趨勢，以及季報年報等基本面選股，操作嚴控資金持股水位、慎防修正風險。

華南投顧表示，近期受消息面激勵，美、台重要AI概念股走強，但下周有中秋假期，以及美國聯準會9月FOMC會議，預估盤勢容易陷入整理。 櫃買指數收紅，持續站穩5日均線及半年線，可持續追蹤 AI 概念股、機器人及特斯拉概念股。

美國聯準會 降息

延伸閱讀

迎接先蹲後跳行情 該做對這種資產配置

00919、00878、0050…這檔台股ETF快要除息「人氣第1名」 達人：想賺錢關鍵就1個

電子暫歇傳產接棒 台股盤中拉回平盤

9月來20檔台股ETF規模逆勢增加 這檔居人氣雙冠王

相關新聞

台股上揚106點收21,759點 全周上漲324點收紅K棒

台股13日延續周四多頭走勢，開高後雖拉回卻仍守住，收盤上漲106.4點，終場以21,759.65點作收，成交量2,435...

通膨會引發熊市嗎？股價被低估該撿便宜...還是會影響實質報酬？學者翻開數據解答

1949年炎熱的夏天，華爾街在一片低迷的氣氛中交易清淡。紐約人到露天電影院消暑，看暑期強片《瓊斯海灘的女孩》（The Girl From Jones Beach）。

台股開盤上漲101點 台積電開漲15元

台股13日開盤指數為21,754.36點，上漲101.11點。台積電（2330）開盤價955元，上漲15元。

使用常見黃色食用色素 科學家讓活體皮膚變「透明」

想像人體皮膚暫時變得像水母透明，醫護人員無需動刀就能檢視皮膚下血管、臟器，最近史丹佛大學材料科學家 Zihao Ou 團隊進行的一項動物實驗，或許能在未來解鎖這項驚人成就。

聯鈞、矽格、宏全…15檔投信口袋名單出列！掌握「選股2條件」 季底作帳行情跟著賺

第三季台股盤面重心，從大型權值股轉移到中小型利基股，也是主動式基金的擅長領域。

不用靠陸…資訊業加持「台灣經濟大好」！出口連10紅史上最旺 謝金河：今年至少坐二望一

兩個經濟性報紙頭版都和8月出口有關！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。