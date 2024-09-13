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電子暫歇傳產接棒 台股盤中拉回平盤

中央社／ 台北13日電

台股今天早盤漲逾百點，面臨月線約21864點反壓，電子類股遭遇獲利回吐賣壓翻黑，塑膠、鋼鐵及營建等傳產族群接棒演出，整體成交量能萎縮，加權指數拉回平盤21653點附近狹幅震盪。

至11時5分左右，台股加權指數達21676.64點，上漲23.39點，漲幅0.1%，成交金額新台幣1409.90億元；電子類股指數下跌0.05%，金融類股指數上揚0.13%。

權值股台積電開盤反彈至955元、上漲15元，隨後漲勢緩步收斂，回到平盤940元附近。聯發科、鴻海走弱，盤中跌幅約2%、1%。

人工智慧（AI）概念股開小高後翻黑，廣達、英業達、緯穎跌幅在1%以內；緯創力守百元關卡，小漲0.7%。

傳產族群表現撐盤，營建類股三地開發、工信、潤隆漲幅超過4%，皇翔、京城上漲逾3%。塑膠類股的華夏、亞聚皆上揚超過5%。

資訊服務商精誠資訊獲台灣大哥大入股，共同布局東南亞及日本等海外市場，今天精誠盤中最高漲至130元、漲幅逾8%。

台股 精誠

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