台股第4季底再攻高？法人：把握年底旺季行情
據歷史統計，台股在第3季呈現休憩整理，並醞釀第4季底傳統旺季再攻高契機，加上台股長期基本面優異，法人建議可透過主動式台股基金布局，把握年底旺季行情機會。
美國8月消費者物價指數（CPI）出爐，8月CPI年增率連續五個月降溫，並創2021年2月以來最低紀錄，輝達（NVIDIA）趨勢正向，AI產品需求旺盛，引領美股指數收漲。
日盛投信台股投資研究團隊表示，今年全球央行紛紛降息，其中美國、歐洲及英國央行截至年底降息預期分別上調至107基本點、72基本點及52基本點。FedWatch顯示市場預期9月、11月、12月將分別降息1碼、2碼、1碼，全年降息幅度維持4碼，9月降息1碼機率回升至86%。
另外，下周FOMC會議召開在即，降息幅度與會後聲明將為市場尋求未來景氣看法。目前盤面中小型股與權值股相互輪動，台股可望挑戰月線。
展望後市，日盛投信台股投資研究團隊表示，AI需求基本面強勁，觀察目前全球半導體製程由上至下的每個環節包括：邏輯IC、晶圓代工、NAND Flash及DRAM記憶體等，產業資本支出規模仍皆受惠於客戶訂單動能強勁，加上美國聯準會進入降息循環已成定局，有利股市多頭進一步走勢。
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