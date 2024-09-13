台股開盤上漲101點 台積電開漲15元

台股13日開盤指數為21,754.36點，上漲101.11點。台積電（2330）開盤價955元，上漲15元。

群益投顧表示，12日台積電快速填息、向上跳空攻破月線，帶動台股開高走高，漲622.25點創下史上第四大漲點。目前尚待投資人信心與成交量能回溫，方有助於台股向上突破半年線與9月2日向下跳空缺口此兩個壓力區。雖然近期台股基本面偏多，但受到美股波動影響，台股較易出現大幅度震盪。台股量能偏弱，顯示投資人觀望心態偏濃，擇優短線區間操作。

操作題材可留意：

1.8月營收史上最強，成長性佳者可擇優布局─受惠8月出口高達436.4億美元創歷史新高、智慧型手機與AI需求強勁帶動，上市櫃公司8月合併營收3.77兆元，較去年同期大增13.42%，創歷史新高。8月營收創歷史新高者計81家，其中，大立光（3008） 、廣達（2382）、儒鴻（1476）、致茂（2360）等8月合併營收的月增率與年增率、累計合併營收年增率，三者皆創雙位數的亮眼成績。

2.國際油價大跌，有利航空類股降低成本─近日石油輸出國組織(OPEC)下調2024年和2025年的需求預測，使市場出現供給過剩疑慮，國際油價下跌至2021年12月以來新低，有利於降低航運類股的航空燃油成本。受惠於暑假旅遊旺季，長榮航（2618）、華航（2610）、星宇（2646）、台灣虎航（6757）的8月營收表現亮眼，帶動航空四雄的8月營收表現亮眼。

周四（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,096.77點，上漲235.06點、漲幅0.58%；S&P500指數上漲0.75%；那斯達克指數上漲1%；費半指數下跌0.24%。台積電ADR漲1.07%，較台北交易股票溢價率為17.31%。

8月美國生產者物價指數（PPI）較7月增長0.2%，預期為增長0.1%。剔除波動較大的食品和能源部分，核心PPI上升0.3%，高於預期的0.2%升幅。之前一個月的數據下修。另一份報告顯示，截至9月7日當周，首次申請失業救濟金的人數為23萬，符合預期。最新通膨數據增強了聯準會降息1碼的預期，而莫德納（Moderna）公布疲軟收入預期後成為跌幅最大的標普500指數成分股。

三大法人周四集中市場合計買超481.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超363.7億元，投信買超38.5億元，自營商（自行買賣）買超41.2億元，自營商（避險）買超38億元。

永豐期貨說，台指期上漲697點至21,703點，正價差為49.75點。籌碼面部分，三大法人買超482.63億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,254口至5205口，外資淨空單增加2,643口至30,370口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7,037口至8,726口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,000點，週賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在18,900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.07上升至1.17。VIX指數下降3.12至25.38。外資台指期買權淨金額0.47億元 ; 賣權淨金額1.32億元。整體選擇權籌碼面偏多。