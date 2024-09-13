降息預期促美股多收高 觀察台股融資籌碼變化

投資人預期聯邦準備理事會（Fed）下週將降息，持續逢低買進科技股，美股主要指數多半收高。本土投顧法人表示，台股若要挑戰半年線、月線及季線，須成交量持續放大來消化上檔解套賣壓，未來觀察重點在於法人及融資等籌碼變化。

美股道瓊工業指數12日終場上漲235.06點或0.58%，以41096.77點作收；標準普爾500指數上揚41.63點或0.75%，收5595.76點；科技股那斯達克指數上漲174.15點或1.00%，收17569.68點；費城半導體指數下跌11.73點或0.24%，收4898.44點。

晶圓代工廠台積電12日除息上漲43元，收在940元，漲幅4.79%，推升台股開高走高，加權指數終場上漲622.25點，收21653.25點，站回10日線21520點，創台股史上第4大漲點。

產業訊息部分，微型發光二極體（Micro LED）廠錼創12日舉行法人說明會指出，竹南廠在既有空間擴充產能，盼明年月產能達2500片至3000片。

台灣證券交易所、主計總處、兆豐金與彰銀等網站12日下午陸續傳出當機、連不上網頁。數發部資安署說明，部分網站遭受分散式阻斷服務（DDoS）侵擾。

大同公司旗下專業智慧能源事業大同智能，取得太平洋友邦帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島3國太陽能光電系統建置標案，已完成C區帛琉設置，預計2024年底全面完工。