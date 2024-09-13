快訊

民調／逾500萬人對柯文哲遭押抱不平 游盈隆：不可忽視

北市信義區民宅開槍尋仇...2人送醫！ 槍手、共犯3人投案

桃園社區機車停車場深夜大火！83輛全毀、1車半毀損失慘重

降息預期促美股多收高 觀察台股融資籌碼變化

中央社／ 台北13日電

投資人預期聯邦準備理事會（Fed）下週將降息，持續逢低買進科技股，美股主要指數多半收高。本土投顧法人表示，台股若要挑戰半年線、月線及季線，須成交量持續放大來消化上檔解套賣壓，未來觀察重點在於法人及融資等籌碼變化。

美股道瓊工業指數12日終場上漲235.06點或0.58%，以41096.77點作收；標準普爾500指數上揚41.63點或0.75%，收5595.76點；科技股那斯達克指數上漲174.15點或1.00%，收17569.68點；費城半導體指數下跌11.73點或0.24%，收4898.44點。

晶圓代工廠台積電12日除息上漲43元，收在940元，漲幅4.79%，推升台股開高走高，加權指數終場上漲622.25點，收21653.25點，站回10日線21520點，創台股史上第4大漲點。

產業訊息部分，微型發光二極體（Micro LED）廠錼創12日舉行法人說明會指出，竹南廠在既有空間擴充產能，盼明年月產能達2500片至3000片。

台灣證券交易所、主計總處、兆豐金與彰銀等網站12日下午陸續傳出當機、連不上網頁。數發部資安署說明，部分網站遭受分散式阻斷服務（DDoS）侵擾。

大同公司旗下專業智慧能源事業大同智能，取得太平洋友邦帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島3國太陽能光電系統建置標案，已完成C區帛琉設置，預計2024年底全面完工。

台股 晶圓代工廠

延伸閱讀

美元走貶 日圓歐元升值 ECB總裁打壓進一步降息預期

台股迎史上第4高漲幅 他憂：外資養肥再殺？網揪1疑點預言再一根

美股三大指數延續漲勢 交易員維持聯準會降息1碼的押注

黃仁勳開金口 台股衝出三亮點 加權指數寫史上第四大單日漲點

相關新聞

台股開盤上漲101點 台積電開漲15元

台股13日開盤指數為21,754.36點，上漲101.11點。台積電（2330）開盤價955元，上漲15元。

使用常見黃色食用色素 科學家讓活體皮膚變「透明」

想像人體皮膚暫時變得像水母透明，醫護人員無需動刀就能檢視皮膚下血管、臟器，最近史丹佛大學材料科學家 Zihao Ou 團隊進行的一項動物實驗，或許能在未來解鎖這項驚人成就。

黃仁勳開金口 台股衝出三亮點 加權指數寫史上第四大單日漲點

台股受惠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳開金口，三大法人昨（12）日聯手買超481億元，推升台積電秒填息領軍，電子權值股...

聯鈞、矽格、宏全…15檔投信口袋名單出列！掌握「選股2條件」 季底作帳行情跟著賺

第三季台股盤面重心，從大型權值股轉移到中小型利基股，也是主動式基金的擅長領域。

不用靠陸…資訊業加持「台灣經濟大好」！出口連10紅史上最旺 謝金河：今年至少坐二望一

兩個經濟性報紙頭版都和8月出口有關！

三大投顧看秋節後盤勢 台股上攻 電金扮要角

台股昨（12）日大漲622點，化解指數破底危機，市場關注是否上演中秋變盤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。