三大投顧看秋節後盤勢 台股上攻 電金扮要角

台股昨（12）日大漲622點，化解指數破底危機，市場關注是否上演中秋變盤。

第一金、華南、台新等三大投顧看台股，都認為中秋節後有機會變盤，而且是有機會上演電金雙主流上攻。

第一金投顧董事長陳奕光指出，19日聯準會利率決策會議以後，台股有機會變盤向上。原因有三，第一是美國景氣溫和狀態下，聯準會降息1碼的機率高，過去美股降息1碼，平均上漲16.8%，台股可望追隨美股的腳步。

第二，企業獲利看好，包括雙機華為、蘋果新機上市可望帶動拉貨需求，加上輝達執行長黃仁勳表示訂單滿到需要找其他供應商，台積電（2330）仍是最主要直接的受惠廠商，帶領其他輝達供應鏈獲利向上。

第三，籌碼面來看，國家隊、投信、四大基金等今年來買超8,000多億元，壓過外資的賣超6,052億元。短線已經確認20,922點是底部，下周有機會先挑戰過月線，接著挑戰季線。

陳奕光表示，仍須密切觀察聯準會釋出的利率點陣圖，今年最好只降2碼，降太多反而會讓市場擔心景氣衰退。

看好第4季將上演電金雙主流上攻，電子股仍由AI股擔綱主流，蘋概股則觀察新機銷量，金融股端視24日金管會對中信金申請收購新光金案准駁結果，如果通過，則「雙龍搶珠」只是序曲，後續金融股有非常多的想像空間。

華南投顧董事長儲祥生跟台新投顧副總經理黃文清均認為，昨日大漲化解了破底危機，半年線位置獲得支撐，而且讓台股免於落入大的區間整理，呈現收斂三角形，有機會持續反彈，有可能會呈現N字型的上漲。

不過，儲祥生認為，接下來台股緩漲會比急漲好，例如同樣漲600點，分三天各漲200點，會讓市場比較敢去追價，買氣更有機會上來，成交量增溫更有利接下來的持續反彈力道。