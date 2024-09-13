黃仁勳開金口 台股衝出三亮點 加權指數寫史上第四大單日漲點

台股受惠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳開金口，三大法人昨（12）日聯手買超481億元，推升台積電（2330）秒填息領軍，電子權值股同步勁揚，加權指數大漲622點收21,653點，為史上第四大單日漲點。

三大法人睽違近四周終於再見同步站在買方，外資結束連三賣轉買，大手筆買超363.7億元，惟外資期貨淨空單增加2,643口至30,370口；自營商終止連八賣，轉買超79.2億元；投信再買超38.5億元，連20買、累計買超902.9億元。八大公股券商趁台股反彈，終止連16買，調節104.6億元保留能量。

台股盤面重點 圖／經濟日報提供

外資在期現貨兩市未同步偏多操作，第一金投顧董事長陳奕光分析，外資可能是在賭下周三台指期壓低結算，現貨市場則因美股大漲，大量回補台積電。外資昨天買超台積電高達2.1萬張，為個股買超之冠。華南投顧董事長儲祥生認為，外資接下來仍有加碼台積電空間。

黃仁勳出席11日高盛技術會議表示人工智慧（AI）晶片需求暢旺，且強調台積電代工品質最好，激勵輝達股價大漲8.1%，台積電ADR上漲4.8%，帶動台股昨日開高走高，權王台積電秒填息領軍，大漲43元收940元，市值增加1.01兆元，領先大盤收復月線，鴻海、聯發科、台達電、廣達等權值股同步轉強。

大盤最高上漲675點達21,706點，終場上漲622點收21,653點，可惜成交量僅3,164億元，低於10日均量。上市公司市值增加1.98兆元至69.5兆元，加上上櫃公司市值共增加2.11兆元至75.9兆元。

盤面上，各大類股全數上漲，以電子最強勢，上漲3.8%，其次電機機械上漲3.2%、玻璃陶瓷上漲2.0%；以族群來看，人工智慧（AI）、矽光子、設備、網通、IC設計、電力等較有表現。千金股全數上漲，以弘塑、緯穎亮燈漲停最強悍，檔數維持14檔不變。

綜合儲祥生、陳奕光，以及台新投顧副總經理黃文清看法，台股連三日下跌後第一天反彈，市場還在觀望，不敢強力追價，成交量較低，短線若欲持續反彈，成交量最好能放大至10日均量以上、約3,500億元水準。目前盤勢還是先以跌深反彈視之，區間在半年線至季線之間。