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美國將軟著陸 大選前可布局大型股
美股大幅震盪，主要反映投資人對於美國經濟前景的疑慮。不過，法人認為，美國經濟韌性十足，短期內應該不致於陷入衰退。美國通貨膨脹降溫，有利美國聯準會（Fed）降息，美國優質大型股投資吸引力強。
施羅德美國大型股基金產品經理林良軍指出，美國通膨成本高，加上總統大選產生不確定性，讓部分企業延後資本支出及聘雇計畫。不過，在Fed下周開始降息後，情況應該會改善。當美國首次降息後，若沒有出現經濟衰退反應，則股市通常會上漲。
林良軍表示，歷史經驗顯示，Fed透過降息採取寬鬆政策，通常能支撐並改善ISM製造業指數，貨幣政策的滯後效應為六到九個月。施羅德投資總經團隊預估，Fed在今年底前可望降息2碼（即0.5個百分點），因為當前經濟基本面堅實，成長及勞動市場指標符合軟著陸，如果降息過快，可能在明年造成二次通膨。
林良軍分析，美股第2季財報結果超乎預期強勁，且漲勢也擴散到非科技股。離美國大選不到兩個月，市場的變數仍多，但美國優質大型龍頭股更能因應不確定的環境。他建議投資人，在大選前可趁機逢低布局美國優質大型龍頭股，以掌握年底傳統股市旺季行情及降息利多。
林良軍也提醒投資人，未來可觀察四大重點指標，也就是後續就業數據和製造業是否改善、Fed是溫和漸進降息或加速降息、科技股利是否空鈍化並有築底跡象、大選前VIX指數是否自高點回落。
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