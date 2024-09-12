快訊

被龜殼花咬傷遭醫師診斷「雜草刮傷」？網友直呼太扯 醫院回應了

2024美國大選最後倒數！一圖看6大重要日程 這天撼動全球

聽新聞
0:00 / 0:00

美國將軟著陸 大選前可布局大型股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
法人認為，美國經濟韌性十足，短期內應該不致於陷入衰退。美國通貨膨脹降溫，有利美國聯準會（Fed）降息，美國優質大型股投資吸引力強。示意圖。圖／AI生成
法人認為，美國經濟韌性十足，短期內應該不致於陷入衰退。美國通貨膨脹降溫，有利美國聯準會（Fed）降息，美國優質大型股投資吸引力強。示意圖。圖／AI生成

美股大幅震盪，主要反映投資人對於美國經濟前景的疑慮。不過，法人認為，美國經濟韌性十足，短期內應該不致於陷入衰退。美國通貨膨脹降溫，有利美國聯準會（Fed降息，美國優質大型股投資吸引力強。

施羅德美國大型股基金產品經理林良軍指出，美國通膨成本高，加上總統大選產生不確定性，讓部分企業延後資本支出及聘雇計畫。不過，在Fed下周開始降息後，情況應該會改善。當美國首次降息後，若沒有出現經濟衰退反應，則股市通常會上漲。

林良軍表示，歷史經驗顯示，Fed透過降息採取寬鬆政策，通常能支撐並改善ISM製造業指數，貨幣政策的滯後效應為六到九個月。施羅德投資總經團隊預估，Fed在今年底前可望降息2碼（即0.5個百分點），因為當前經濟基本面堅實，成長及勞動市場指標符合軟著陸，如果降息過快，可能在明年造成二次通膨。

林良軍分析，美股第2季財報結果超乎預期強勁，且漲勢也擴散到非科技股。離美國大選不到兩個月，市場的變數仍多，但美國優質大型龍頭股更能因應不確定的環境。他建議投資人，在大選前可趁機逢低布局美國優質大型龍頭股，以掌握年底傳統股市旺季行情及降息利多。

林良軍也提醒投資人，未來可觀察四大重點指標，也就是後續就業數據和製造業是否改善、Fed是溫和漸進降息或加速降息、科技股利是否空鈍化並有築底跡象、大選前VIX指數是否自高點回落。

Fed 美國經濟 美股 降息

延伸閱讀

ECB如預期降息 重申一切看數據、一會一決議

美國通膨趨緩強化降息預期 亞股隨美股漲勢多收高

美大選郵寄投票9月中開跑 選務官員憂郵局難負荷

香山論壇針對南海問題發言 共軍將領：解放軍對美國不會永遠有耐心

相關新聞

外資買超前三名清一色是電子股 新光金「不漲反跌」被連十買

台股12日開高走高，終場收在21,653.25點，上漲622.25點，三大法人同步買超，尤其是外資終止連三賣，轉為買超3...

黃仁勳一句話 台積秒填息且AI股全回神

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳美國時間11日提到，AI晶片Blackwell需求強勁，目前供應鏈正努力趕上...

除息秀亮眼！台積電秒填息領軍下 這3檔也是一開盤就填息

台股12日合計有8家上市櫃公司除權息，由權王台積電（2330）領軍，一開盤就秒填息，世芯-KY（3661）、智崴（526...

美國將軟著陸 大選前可布局大型股

美股大幅震盪，主要反映投資人對於美國經濟前景的疑慮。不過，法人認為，美國經濟韌性十足，短期內應該不致於陷入衰退。美國通貨...

輝達晶片最新進展出爐 法人：先布局這檔ETF卡位AI上漲行情

11日台灣時間22點，輝達執行長黃仁勳出席高盛舉辦的研討會，與高盛執行長蘇德巍進行對談，針對輝達最新晶片Blackwel...

AI、半導體族群回神 法人樂觀看待光輝10月行情

台股12日隨輝達（NVIDIA）發威，台積電（2330）上演秒填息，包括聯發科（2454）、鴻海（2317）、日月光（3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。