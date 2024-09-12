就市論勢／AI PC、網通股 可留意
盤勢分析
近期台股震盪整理，主要是反映投資人對於美國經濟恐陷入衰退的擔憂，上周美國公周8月非農就業人數新增14.2萬人不如市場預期，不過，8月時薪年增率為3.8%略高於預期，顯示美國經濟雖然出現降溫，卻是從先前的過熱回至正常水平。
另一個影響市場的因素是美國科技業的負面消息，包括輝達反壟斷調查與美超微延遲公告財報，以輝達來說，反壟斷訴訟通常需費時二至三年，短期影響有限，至於美超微，惟若本月中旬能如期公布年報，應有助於紓解市場憂慮。
投資建議
AI長期成長趨勢不變，美國經濟軟著陸機率高，股市中長期前景持續看好，惟美國科技股雜音較多，美國總統大選不確定性也會影響投資氣氛，股市應以區間震盪整理為主。即使短期市場較為波動，仍可見到股息較高的企業浮現長期投資價值，包括部分近期股價拉回但持續受益於AI題材的科技企業，及毛利率相對穩定的網通等。另外，可留意AI PC及中國大陸遊戲「黑神話：悟空」熱賣推動的換機潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言