輝達晶片最新進展出爐 法人：先布局這檔 ETF 卡位 AI 上漲行情

11日台灣時間22點，輝達執行長黃仁勳出席高盛舉辦的研討會，與高盛執行長蘇德巍進行對談，針對輝達最新晶片Blackwell進展，黃仁勳表示該晶片需求強勁，相關供應商正全力拚出貨，一掃先前因設計缺陷造成市場擔憂的陰霾，帶動輝達股價勁揚。

輝達9月以來命運多舛，先是上周傳言遭司法部以反壟斷法調查、再受到最新非農就業指數不佳拖累，光一周市值就蒸發約4,000億美元，堪稱「九月魔咒」最大受災戶，所幸黃仁勳親自出馬，為市場注入強心針。盤中一度漲高8.4%，最終收漲8.03%創下六周來最大漲幅，市值暴增2,500億美元。

連帶台系概念股也受惠，台積電（2330）12日收940元，站回月線，而鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股也同樣走高。

國泰台灣5G+（00881）經理人蘇鼎宇指出，觀察輝達歷年股價走勢，在9月時其實會有明顯走弱的趨勢，投資人不必過度擔憂，且輝達可預見未來兩年內訂單充足，只要經濟整體不出現明顯衰退，長線看輝達還是坐穩AI龍頭，短期沒有對手可以撼動其領導地位。

投資專家表示，Blackwell晶片的出貨狀況是輝達股價復甦的關鍵，且輝達與台灣半導體業深度綑綁，晶片順利出貨將使輝達股價波動趨於穩定，台股也將成為最大贏家之一，加上黃仁勳在會談中提到，輝達將台積電視為重點合作對象的原因，在於台積電在晶片製造領域的技術獨步領先。

此外聯發科、鴻海、廣達（2382）等科技龍頭股也都可望受惠，如遇跌深反而是加碼的好機會，但個股風險高，投資人可善用ETF布局，像是00881成分股打包上述含台積電等近八成的輝達供應鏈，提前卡位黃仁勳概念股上漲行情。

專家補充，00881搭上AI科技浪潮，今年以來表現強勁，截止至9月11日含息報酬達27.25%，加上今年第4季有輝達晶片出貨以及蘋果新機發布帶來拉貨潮等利多加持，00881後市報酬可期，惟近期台股多震盪，建議投資人可逢低分批布局，或透過定期定額方式建立長期投資部位。