AI、半導體族群回神 法人樂觀看待光輝10月行情

台股12日隨輝達（NVIDIA）發威，台積電（2330）上演秒填息，包括聯發科（2454）、鴻海（2317）、日月光（3711）等AI半導體權值股價全面拉升，大漲622.25點作收，成交量回到3,000億元以上。投信法人表示，預期美國降息後，新台幣可望止穩，外資如果重返台股，加上大盤出現止穩訊號，台股10月不排除有機會出現「光輝10月」行情。

新光投信表示，11日台股成交量2,355億元，可以看出目前大盤位置，已慢慢靠近底部，不過台股真正出現多頭行情，仍需審慎樂觀。短期來看，9月行情遇傳統美股9月魔咒，且成交量尚且不足下，指數表現通常較為震盪，僅靠零星個股表現。進入10月，預估上市櫃公司公布營收前後，個股基本面佳的股價有望接棒上攻，近期投資人宜密切觀察大盤價量變化。

新光台灣富貴基金經理人陳郁翔表示，台股從7月殺一波下來，歷經震盪洗盤後，目前大盤本益比回到20倍附近，顯示目前台股回到合理區間，主要重量級權值股，股價位置都脫離上半年的過熱階段，開始吸引機構法人鴨子划水，超前部署第4季，甚至明年上半年具基本面佳、股價成長優的亮點族群。

以族群表現來看，9月市場的亮點仍聚焦在AI相關，包括AI伺服器、散熱、光通訊、車用電子等半導體及電子零組件族群。若拉長至第4季來看，具股價低基期優勢的AI散熱族群、台積電領軍下的矽光子題材，以及直接受惠全球晶圓龍頭海外擴廠需求帶動的半導體設備、半導體封裝與測試，都有機會成為下波台股反彈行情下的投資亮點。