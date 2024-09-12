外資買超前三名清一色是電子股 新光金「不漲反跌」被連十買

台股12日開高走高，終場收在21,653.25點，上漲622.25點，三大法人同步買超，尤其是外資終止連三賣，轉為買超363.72億元，統計外資買賣超個股發現，買超前三名清一色是電子股，買超台積電（2330）21,570張最多，其次是買超鴻海（2317）21,421張，另外，新光金（2888）則是持續獲外資買超14,817張，連十買。

台股早盤以21,373.64點開出，上漲342.64點，盤中高點曾拉升至21,706.85點，上漲675.85點，台積電除息4元，一開盤就秒填息，終場收在940元，上漲43元，影響大盤指數約368點，AI股也是強勁的漲勢，緯穎衝上漲停1,815元收盤，緯創漲幅5.07%，廣達漲幅4.54%，晟銘電、訊芯-KY收漲停，鴻海漲幅4.71%。

新新併加碼換股比例，台新金、新光金臨時董事會通過調高換股比例為1股新光金換0.672股的台新金普通股加計0.175股辛種特別股，換算下來，新光金每股換股價格約14.18元，不過12日新光金不漲反跌，爆出逾41.79萬張成交量，以13.3元收盤，下跌0.2元，跌幅1.48%。

統計外資買超前十大個股依序是台積電、鴻海、聯電、新光金、國泰費城半導體、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、緯創、 宏碁、開發金等；除了3檔ETF之外，電子股占5檔，金融股則有2檔。

統計外資賣超前十大個股依序為元大台灣50反1、中信金、台新金、群創、復華富時不動產、群益台灣精選高息、元大金、華通、大同、中石化等；外資賣超元大台灣50反1最多，單日賣超16萬506張，其次是賣超中信金37,179張，賣超台新金16,571張。