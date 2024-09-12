台股上漲622點 三大法人買超482億元
台股12日開高走高，終場收在21,653.25點，上漲622.25點，漲幅2.96%，成交量3,080.3億元，三大法人買超482.63億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超363.72億元，投信買超39.63億元，自營商買超（合計）79.26億元，其中自營商（自行買賣）買超41.26億元，自營商（避險）買超38億元。
台股早盤以21,373.64點開出，上漲342.64點，盤中高點曾拉升至21,706.85點，上漲675.85點，台積電（2330）除息4元，一開盤就秒填息，終場收在940元，上漲43元，影響大盤指數約368點，AI股也是強勁的漲勢，緯穎（6669）衝上漲停1,815元收盤，緯創（3231）漲幅5.07%，廣達（2382）漲幅4.54%，晟銘電（3013）、訊芯-KY（6451）收漲停。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言