台股上漲622點 三大法人買超482億元

台股12日開高走高，終場收在21,653.25點，上漲622.25點，漲幅2.96%，成交量3,080.3億元，三大法人買超482.63億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超363.72億元，投信買超39.63億元，自營商買超（合計）79.26億元，其中自營商（自行買賣）買超41.26億元，自營商（避險）買超38億元。

台股早盤以21,373.64點開出，上漲342.64點，盤中高點曾拉升至21,706.85點，上漲675.85點，台積電（2330）除息4元，一開盤就秒填息，終場收在940元，上漲43元，影響大盤指數約368點，AI股也是強勁的漲勢，緯穎（6669）衝上漲停1,815元收盤，緯創（3231）漲幅5.07%，廣達（2382）漲幅4.54%，晟銘電（3013）、訊芯-KY（6451）收漲停。