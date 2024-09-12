快訊

新北科技執法年底再新增60處 「這路口」每月開罰5千件奪冠

涉貪政治人物保險箱有「大祕寶」？陳水扁、吳淑珍、林姿妙下場不同

加泰隆尼亞民族日：獨派低潮掙扎，巴薩足球隊發聲

台股上漲622點 三大法人買超482億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股12日開高走高，終場收在21,653.25點，上漲622.25點，漲幅2.96%，成交量3,080.3億元，三大法人買超482.63億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超363.72億元，投信買超39.63億元，自營商買超（合計）79.26億元，其中自營商（自行買賣）買超41.26億元，自營商（避險）買超38億元。

台股早盤以21,373.64點開出，上漲342.64點，盤中高點曾拉升至21,706.85點，上漲675.85點，台積電（2330）除息4元，一開盤就秒填息，終場收在940元，上漲43元，影響大盤指數約368點，AI股也是強勁的漲勢，緯穎（6669）衝上漲停1,815元收盤，緯創（3231）漲幅5.07%，廣達（2382）漲幅4.54%，晟銘電（3013）、訊芯-KY（6451）收漲停。

三大法人 台股 外資 自營商

延伸閱讀

台股大彈622點收21,653點 台積電漲43元收940元

北富銀數位理財規模跳躍成長 台股ETF奈米二號年增168%

台股強心針 政院拍板當沖降稅再延3年至2027年底

北富銀數位理財跳躍成長 台股ETF奈米二號年增168%

相關新聞

外資買超前三名清一色是電子股 新光金「不漲反跌」被連十買

台股12日開高走高，終場收在21,653.25點，上漲622.25點，三大法人同步買超，尤其是外資終止連三賣，轉為買超3...

黃仁勳一句話 台積秒填息且AI股全回神

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳美國時間11日提到，AI晶片Blackwell需求強勁，目前供應鏈正努力趕上...

除息秀亮眼！台積電秒填息領軍下 這3檔也是一開盤就填息

台股12日合計有8家上市櫃公司除權息，由權王台積電（2330）領軍，一開盤就秒填息，世芯-KY（3661）、智崴（526...

官網驚傳當機、發生延遲！證交所親曝原因「與交易系統無關」

台灣證券交易所今天下午傳出系統當機，官網發生延遲。證交所表示，由於官網查詢量大，造成遲緩，目前已恢復正常，此與交易系統無...

台股上漲622點 三大法人買超482億元

台股12日開高走高，終場收在21,653.25點，上漲622.25點，漲幅2.96%，成交量3,080.3億元，三大法人...

黃仁勳喊「需求太旺了」 AI 股應聲大漲、這3檔飆漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在舊金山舉行的高盛技術會議上向聽眾表示，「需求太旺了」，「我們在盡力做到最好」，黃仁勳一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。