台股大彈622點收21,653點 台積電漲43元收940元

台股12日開高走高，持續挑戰半年線，終場收21,653.25點，漲622.25點、漲幅2.9%，成交金額3,080.3億元。另外，櫃買指數收漲1.9%。台積電（2330）收940元、漲43元。

科技族群集體回升，除台積電領漲外，緯穎（6669）更以漲停價1815元作收，世芯-KY（3661）、健策（3653）、緯創（3231）、勤誠（8210）、智原（3035）、鴻海（2317）等向上勁揚。

在成交量排行上，量大又漲停的個股包括：菱光（8249）、喬福（1540）、高鋒（4510）、華星光（4979）、晟銘電（3013）；威盛（2388）、景碩（3189）、新復興（4909）、同協（5460）也紛紛表現強勁。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，儘管市場出現短期波動，但對未來幾年美國經濟彈性、企業獲利成長、人工智慧創新和採用所帶來的成長潛力仍持樂觀態度。

布局上， AI基礎設施方面看好大型語言模型訓練、邊緣運算及推理、主權及企業AI的需求；AI應用可留意許多軟體公司擁有豐富的資料庫來訓練AI模型，從而創造新的應用，增加貨幣化機會。

短期來看，9月Apple新機發表後將進入題材空窗期，加上9月下旬到10月向來是台股季節性淡季，大盤持續整理，預期第3季季報及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫。

在聚焦方向上，台股持續受到AI、相關基礎建設與資本支出成長所帶動的結構性成長，相關供應鏈能見度佳；另方面，Apple手機出貨量也上修，預期未來兩年有望帶動換機潮，對企業獲利正向。