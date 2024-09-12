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黃仁勳喊「需求太旺了」 AI 股應聲大漲、這3檔飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在舊金山舉行的高盛技術會議上向聽眾表示，「需求太旺了」，「我們在盡力做到最好」，黃仁勳一席話的激勵，台股AI股12日強彈，權王台積電（2330）秒填息之外，AI股更是應聲大漲，緯穎（6669）及AI伺服器軟硬整合商AMAX-KY（6933）、華星光（4979）飆上漲停，廣達（2382）大漲逾半根停板。

黃仁勳表示，「需求太旺了，每個人都希望自己能第一批拿到，大家都想訂最多，我們的客戶比較激動，這是理所應當的，的確很緊張，我們在盡力做到最好」；

黃仁勳說，客戶對最新一代Blackwell晶片的需求強勁；輝達將硬體生產外包出去，供應商正在努力趕進度。

黃仁勳強調，輝達嚴重依賴台積電生產最重要晶片，因為從很多方面看，台積電是這個領域裡最好的企業。他說，台積電的「敏捷性和響應需求的能力令人難以置信」，「選他們做供應商是因為他們很棒」。

黃仁勳大喊「需求太旺了」，且盛讚台積電是這個領域裡最好的企業，推升台積電及AI股12日的表現，台積電除息4元，一開盤就秒填息，以936元開出，一度衝高至944元，盤中大漲，帶領台股大盤指數強勁反彈。

AI股也是強漲表態，緯穎以1,760元開高走高，直衝上漲停1,815元鎖死，股價表現強勢，另外，AMAX-KY也是開高走高，衝上漲停221.5元，華星光以120元開出後也衝上漲停129元鎖死，排隊買單超過9,600張。

緯創（3231）、廣達、華泰（2329）、欣興（3037）、信驊（5274）、祥碩（5269）盤中大漲逾5%，同樣在12日除息的世芯-KY（3661）也是秒填息，晟銘電（3013）、M31（6643）盤中漲幅逾8%，力旺（3529）上漲逾9%，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）等散熱股也是大漲逾6%，台達電（2308）也大漲逾6%。

台積電 黃仁勳

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