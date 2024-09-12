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除息行情失靈 愛山林陷貼息 盤中跌逾1%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股12日盤中大漲超過600點，先前受到限貸令風波影響的營建股，12日也大多隨大盤上漲，代銷龍頭愛山林（2540）今除權息，現金股利1.5元，股票股利5元，除息參考價127元，不過除息行情失靈，盤中下跌逾1%，陷入貼息。

營建股漲跌互見，漲勢較強的有欣巴巴（9906）、鼎固-KY（2923），盤中上漲超過5%，三地開發漲幅逾3%，京城（2524）、新美（2442）齊漲幅逾2%。較為弱勢的有長虹（5534）、愛山林、皇昌（2543），但皆小跌逾1%。

愛山林配發股利6.5元，包括現金股利1.5元，股票股利5元，12日同步除權息，參考價127元，早盤以135.5元開出，但盤中賣壓出籠，一度下滑至125元，陷入貼息。

愛山林8月營收8.68億元，年增6.6%；累積今年前八月營收65.09億元，年增32.6%。今年上半年稅後純益11.49億元、年增159.6％，每股稅後純益2.84元。

愛山林目前在手代銷案量維持千億元高檔，受惠今年預售市場買氣熱絡，代銷業者為首波直接受惠對象，挹注集團今年上半年營運，而自建案則手握總銷千億元規模的案量。

愛山林近年積極轉為建設土地開發，今年起進入自建案完工交屋潮，明年起自建案總銷將有百億元，2026年到2028年每年自建案總銷則維持200億元以上，總計到2029年自建案總銷達1,719億元，未來動能無虞。

建案 股利

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