AI強勢再現 持股低者可以這麼操作

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據彭博統計多位分析師的預估，台股上市櫃企業獲利在今明兩年仍有高達雙位數以上的成長，可以發現AI趨勢帶給台灣供應鏈成長的動能依然強勁，也是支撐股價的最大底氣。法人表示，AI仍是未來三至五年最具成長性的題材，預估台股基金仍有表現空間，投資人不妨尋找市場低點或定期定額進場，以參與台股長線行情投資機會。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，「全村希望」輝達(NVIDIA)第2季再度繳出亮眼成績單，300億美元創單季營收新高(年增率仍高達122%)，且第3季財測指引也優於預期，但市場不滿意第3季預估營收僅「稍優於預期」，投資人過度期待輝達財報必須「完美勝出」是造成其股價下跌主因，儘管部份投資人不滿意，但黃仁勳仍在電話會議上提到，無論是B系列還是H系列，AI晶片需求仍舊非常強勁，並且客戶種類更加多元(主權國家/Uber/可口可樂都成為客戶)，顯示AI已進一步深入日常生活。

從最新公布的庫存周轉天數來看，AI晶片供不應求的狀況依然持續中，輝達所公布的財報數據以及展望仍然相當優異，顯示AI產業趨勢仍是向上。展望2025年，H系列顯著成長及B系列放量將是輝達營收成長的主要動力。H系列儘管是舊產品，但H200晶片仍受到企業客戶喜愛；而第五代B系列晶片運算效能是H系列的30倍，也是四大CSP廠商佈局的首要目標，未來H+B雙引擎銷售動能產生交替，可望挹注輝達營收持續高速成長。

此外，輝達透露第4季(2024/11~2025/1月)將出貨數十億美元的Blackwell晶片，伺服器代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）的GB200伺服器出貨也蓄勢待發；例如廣達看好AI伺服器營收會大增「三位數」百分比，黃仁勳也特別強調NVLink平台的重要性，對於低延遲、高輸出及大型語言模型至關重要，更是輝達拉開與同業差距的「護城河」；NVLink也會由台灣業者獨家代工，2025年台灣供應鏈將跟著AI一起續航。

AI 輝達

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